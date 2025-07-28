Sapien – это децентрализованная «фабрика данных», которая использует технологию блокчейна, участие глобального сообщества и экономические стимулы для предоставления крупномасштабных, специализированныSapien – это децентрализованная «фабрика данных», которая использует технологию блокчейна, участие глобального сообщества и экономические стимулы для предоставления крупномасштабных, специализированны
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Что такое S... интеллекта

Что такое Sapien? Децентрализованная фабрика данных для эпохи искусственного интеллекта

28 июля 2025 г.MEXC
0m
#Базовый
Sapien
SAPIEN$0.13094-0.63%
Large Language Model
LLM$0.000317+0.09%
AINFT
NFT$0.0000003907+0.33%
STEPN
STEPN$0.01786-1.59%
DAO Maker
DAO$0.06235-1.06%

Sapien – это децентрализованная «фабрика данных», которая использует технологию блокчейна, участие глобального сообщества и экономические стимулы для предоставления крупномасштабных, специализированных и высококачественных обучающих данных для моделей искусственного интеллекта. В отличие от традиционных компаний, занимающихся маркировкой данных, Sapien превращает задания по обработке данных в игру и вознаграждает участников по всему миру, стремясь сломать старую парадигму централизованного контроля над данными.

1. История проекта


По мере того как генеративный ИИ и большие языковые модели (LLM) развиваются взрывными темпами, спрос на высококачественные обучающие данные растет в геометрической прогрессии. Однако традиционные системы производства данных сталкиваются с серьезными структурными проблемами: данные высшего уровня монополизированы несколькими технологическими гигантами, что делает их дорогими и недоступными; краудсорсинговые платформы часто не имеют надежных механизмов доверия, что приводит к нестабильному качеству данных и плохим результатам обучения моделей; и, что особенно важно, существующие наборы данных в значительной степени сформированы англо-американским культурным контекстом, что приводит к географическим и культурным предубеждениям, ограничивающим глобальную применимость ИИ.

На этом фоне Sapien позиционирует себя как «децентрализованную фабрику данных», предлагая трехстороннее решение: децентрализацию, экономические стимулы и систему репутации. Объединяя инфраструктуру блокчейна, глобальное сотрудничество сообщества и экономические вознаграждения, Sapien создает открытую, надежную сеть производства высококачественных данных, призванную сломать централизованный контроль и обеспечить базовую инфраструктуру для эры ИИ.


2. Основные особенности: Геймифицированная глобальная сеть данных


2.1 Глобальная сеть по производству данных


Sapien создал поистине глобальное сообщество, охватывающее более 110 стран, и сформировал распределенную сеть «работников ИИ», известную как Sapiens. Участники получают задания через платформу, выполняют маркировку данных и получают вознаграждение за свой вклад. Это сообщество выполняет более миллиона заданий в день, а его совокупный объем работ составляет 80 миллионов маркированных элементов, включая текст, изображения, аудио, видео и сложные 3D/4D-модальности. Сеть также демонстрирует сильные сетевые эффекты: с каждыми дополнительными 10 000 пользователей эффективность выполнения заданий повышается на 8%, создавая самоподдерживающуюся систему производства данных → обратной связи по качеству → оптимизации модели.


2.2 Геймифицированный дизайн и механизм заданий


Система заданий Sapien разработана с учетом игровой механики, превращая маркировку данных в увлекательный, конкурентный и накопительный опыт цифрового труда. Система использует четыре вида стимулов: уровни, очки опыта, репутацию и сложные задания.

Пользователи могут участвовать посредством:

Разблокировки заданий: Выполняйте базовые задания, чтобы заработать очки опыта и разблокировать более ценные наборы заданий (например, маркировка медицинских изображений).
Соревновательного обзора: Соревнуйтесь на «Арене маркировки», где пользователи соревнуются в точности. Лучшие участники получают дополнительные вознаграждения в виде токенов.
Системы виртуальной идентичности: В будущих планах – значки NFT и сертификаты ончейн-достижений, создающие опыт метавселенной, подобный StepN.

3. Функциональная архитектура: От индивидуальных заданий к реализации на уровне предприятия


3.1 Хаб заданий


Рынок, на котором работники, занимающиеся искусственным интеллектом, могут найти задания по запросу, такие как очистка текста, маркировка изображений или транскрипция речи. Вознаграждения и баллы варьируются в зависимости от сложности задания.

3.2 Двигатель высокого качества


Система двойной проверки: После отправки задания работа переназначается пользователям QA для проверки, что обеспечивает точность и влияет на рейтинг репутации пользователей.

3.3 Корпоративный интерфейс


Компании могут подключаться к платформе Sapien через SDK или API, чтобы запускать настраиваемые запросы на сбор данных и получать проверенные структурированные данные для использования в LLM, автономном вождении, здравоохранении, финансах и других областях.

4. Токеномика SAPIEN: От стимулов к управлению


4.1 Основные сведения о токене


Название токена: SAPIEN

4.2 Утилитарность токена


Баллы: Зарабатываются за выполнение заданий, в будущем могут быть конвертированы в токены SAPIEN.
Стейкинг: Пользователи с высокой репутацией могут совершать стейкинг SAPIEN, чтобы получить приоритетный доступ к заданиям и лучшие множители вознаграждения.
Голосование по вопросам управления: Держатели SAPIEN могут голосовать по параметрам платформы, таким как ставки вознаграждения и типы заданий.
Распределение доходов: Часть будущих доходов предприятия будет распределяться между долгосрочными держателями токенов.

5. Аирдроп-программа SAPIEN: Вознаграждения за данные для всех


Sapien планирует распределить токены в виде аирдропов среди первых участников и лучших выполнителей заданий.

Согласно официальным критериям, приоритет будет отдан: высокоактивным пользователям, высокоточным маркировщикам, пользователям, выполнившим специальные задания, пользователям Web3, связанным с известными гильдиями, а также активным кошелькам ончейн или ветеранам сети Base. Ожидается, что аирдропы будут распределены посредством снэпшота баллов перед запуском токенов.

6. Видение будущего Sapien


Sapien – это не просто платформа для маркировки данных. Ее цель – создать крупнейший в мире «слой данных», который станет основой инфраструктуры для эры искусственного интеллекта: консенсус-ориентированную систему производства данных.

1) Запуск токена SAPIEN и системы стейкинга.
2) Расширение поддержки мультичейнов за пределы Base до Solana, Polygon и других.
3) Запуск управления DAO, позволяющего сообществу совместно разрабатывать задачи и модели доходов.
4) Глубокая интеграция с проектами искусственного интеллекта.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Что такое ордера тейк-профит/стоп-лосс? Ваш автоматизированный инструмент для управления рисками и фиксирования прибыли

Что такое ордера тейк-профит/стоп-лосс? Ваш автоматизированный инструмент для управления рисками и фиксирования прибыли

1. Что такое ордер тейк-профит/стоп-лосс? Ордер тейк-профит/стоп-лосс позволяет пользователям заранее установить триггерную цену, а также цену и количество для покупки или продажи после достижения три

Развивающийся проект 1 уровня вызывает интерес: Может ли Monad переломить ситуацию на рынке?

Развивающийся проект 1 уровня вызывает интерес: Может ли Monad переломить ситуацию на рынке?

Monad – это высокопроизводительный проект блокчейна 1 уровня, разработанный для преодоления ограничений по пропускной способности и масштабируемости традиционных блокчейнов, таких как Ethereum, при со

Что такое Pieverse? Инфраструктура временных меток и соответствия требованиям, построенная на x402

Что такое Pieverse? Инфраструктура временных меток и соответствия требованиям, построенная на x402

TL;DRPieverse – это инфраструктура для платежей и обеспечения соответствия требованиям Web3, построенная на стандарте связи x402 и предназначенная для поддержки платежей между агентами со встроенной ф

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов