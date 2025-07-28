Что такое Sapien? Децентрализованная фабрика данных для эпохи искусственного интеллекта

Sapien – это децентрализованная «фабрика данных», которая использует технологию блокчейна, участие глобального сообщества и экономические стимулы для предоставления крупномасштабных, специализированных и высококачественных обучающих данных для моделей искусственного интеллекта. В отличие от традиционных компаний, занимающихся маркировкой данных, Sapien превращает задания по обработке данных в игру и вознаграждает участников по всему миру, стремясь сломать старую парадигму централизованного контроля над данными.









По мере того как генеративный ИИ и большие языковые модели (LLM) развиваются взрывными темпами, спрос на высококачественные обучающие данные растет в геометрической прогрессии. Однако традиционные системы производства данных сталкиваются с серьезными структурными проблемами: данные высшего уровня монополизированы несколькими технологическими гигантами, что делает их дорогими и недоступными; краудсорсинговые платформы часто не имеют надежных механизмов доверия, что приводит к нестабильному качеству данных и плохим результатам обучения моделей; и, что особенно важно, существующие наборы данных в значительной степени сформированы англо-американским культурным контекстом, что приводит к географическим и культурным предубеждениям, ограничивающим глобальную применимость ИИ.





На этом фоне Sapien позиционирует себя как «децентрализованную фабрику данных», предлагая трехстороннее решение: децентрализацию, экономические стимулы и систему репутации. Объединяя инфраструктуру блокчейна, глобальное сотрудничество сообщества и экономические вознаграждения, Sapien создает открытую, надежную сеть производства высококачественных данных, призванную сломать централизованный контроль и обеспечить базовую инфраструктуру для эры ИИ.

















Sapien создал поистине глобальное сообщество, охватывающее более 110 стран, и сформировал распределенную сеть «работников ИИ», известную как Sapiens. Участники получают задания через платформу, выполняют маркировку данных и получают вознаграждение за свой вклад. Это сообщество выполняет более миллиона заданий в день, а его совокупный объем работ составляет 80 миллионов маркированных элементов, включая текст, изображения, аудио, видео и сложные 3D/4D-модальности. Сеть также демонстрирует сильные сетевые эффекты: с каждыми дополнительными 10 000 пользователей эффективность выполнения заданий повышается на 8%, создавая самоподдерживающуюся систему производства данных → обратной связи по качеству → оптимизации модели.













Система заданий Sapien разработана с учетом игровой механики, превращая маркировку данных в увлекательный, конкурентный и накопительный опыт цифрового труда. Система использует четыре вида стимулов: уровни, очки опыта, репутацию и сложные задания.





Пользователи могут участвовать посредством:





Разблокировки заданий: Выполняйте базовые задания, чтобы заработать очки опыта и разблокировать более ценные наборы заданий (например, маркировка медицинских изображений).

Соревновательного обзора: Соревнуйтесь на «Арене маркировки», где пользователи соревнуются в точности. Лучшие участники получают дополнительные вознаграждения в виде токенов.

Системы виртуальной идентичности: В будущих планах – значки NFT и сертификаты ончейн-достижений, создающие опыт метавселенной, подобный StepN.













Рынок, на котором работники, занимающиеся искусственным интеллектом, могут найти задания по запросу, такие как очистка текста, маркировка изображений или транскрипция речи. Вознаграждения и баллы варьируются в зависимости от сложности задания.









Система двойной проверки: После отправки задания работа переназначается пользователям QA для проверки, что обеспечивает точность и влияет на рейтинг репутации пользователей.









Компании могут подключаться к платформе Sapien через SDK или API, чтобы запускать настраиваемые запросы на сбор данных и получать проверенные структурированные данные для использования в LLM, автономном вождении, здравоохранении, финансах и других областях.













Название токена: SAPIEN









Баллы: Зарабатываются за выполнение заданий, в будущем могут быть конвертированы в токены SAPIEN.

Стейкинг: Пользователи с высокой репутацией могут совершать стейкинг SAPIEN, чтобы получить приоритетный доступ к заданиям и лучшие множители вознаграждения.

Голосование по вопросам управления: Держатели SAPIEN могут голосовать по параметрам платформы, таким как ставки вознаграждения и типы заданий.

Распределение доходов: Часть будущих доходов предприятия будет распределяться между долгосрочными держателями токенов.





Sapien планирует распределить токены в виде аирдропов среди первых участников и лучших выполнителей заданий.





Согласно официальным критериям, приоритет будет отдан: высокоактивным пользователям, высокоточным маркировщикам, пользователям, выполнившим специальные задания, пользователям Web3, связанным с известными гильдиями, а также активным кошелькам ончейн или ветеранам сети Base. Ожидается, что аирдропы будут распределены посредством снэпшота баллов перед запуском токенов.









Sapien – это не просто платформа для маркировки данных. Ее цель – создать крупнейший в мире «слой данных», который станет основой инфраструктуры для эры искусственного интеллекта: консенсус-ориентированную систему производства данных.





1) Запуск токена SAPIEN и системы стейкинга.

2) Расширение поддержки мультичейнов за пределы Base до Solana , Polygon и других.

3) Запуск управления DAO, позволяющего сообществу совместно разрабатывать задачи и модели доходов.

4) Глубокая интеграция с проектами искусственного интеллекта.





Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



