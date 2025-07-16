Невероятная волна заработка, сезон Base опять начался?

Всего за несколько месяцев Base быстро вышла на передовые позиции в экосистеме Ethereum, обогнав Arbitrum и Optimism и став самым конкурентоспособным новым гигантом на рынке 2 уровня с TVL в 4,8 миллиарда долларов США. Это выдающееся достижение не только подчеркивает техническое мастерство Base и ее признание рынком, но и делает ее одним из самых привлекательных инвестиционных проектов в сфере блокчейна.









Запущенная в 3 квартале 2023 года ведущей криптовалютной биржей Coinbase, Base представляет собой сеть Ethereum 2 уровня, разработанную на Optimism Stack. Несмотря на то, что Base появилась на рынке 2 уровней с большим опозданием, она продемонстрировала потрясающую скорость разработки и отличную техническую мощь и быстро заняла прочные позиции на рынке.









Ликвидность экосистемы Base очень привлекателена. Экосистема Base подверглась значительным изменениям с момента своего создания, и с апреля 2024 года общая заблокированная стоимость (TVL) Base демонстрирует динамичный рост, причем эта тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. По состоянию на начало декабря общая заблокированная стоимость (TVL) Base превысила 4,8 миллиарда долларов США, значительно опередив своего крупнейшего конкурента, Arbitrum.













Рост объема торгов на Base – это не просто слова, он тесно связан с резким ростом объемов транзакций на платформе. В последнее время показатели объема транзакций в сети Base были особенно впечатляющими, особенно 26 ноября 2024 года, когда сеть Base достигла рекордной отметки в 11,44 миллиона транзакций за один день.









В то же время объемы торгов Base также резко возросли. 13 ноября 2024 года однодневный объем торгов в сети Base разом превысил 2,16 миллиарда долларов США, установив новый рекорд для платформы. По данным Artemis, в ноябре 2024 года Base превзошла Solana по чистому притоку капитала, и ежемесячные притоки продолжают расти.













Экосистема Base не ограничивается пространством DeFi: 66% активных приложений в сети не относятся к DeFi. Сеть Base демонстрирует отличные показатели в сфере NFT, социальной сфере и области искусственного интеллекта. Такая диверсифицированная экосистема придала новый импульс развитию сети Base.









AIXBT и В последнее время ИИ-токены в экосистеме Base продолжают расти, а их потенциал доходности особенно заметен. На этой волне роста токены в сети Base, такие как VIRTUAL LUNA , значительно выросли в цене, что свидетельствует о сильном восстановлении и росте стоимости ИИ-токенов в экосистеме Base.













Будучи решением 2 уровня, разработанным Coinbase, Base обладает уникальным рыночным преимуществом: Coinbase, как ведущая мировая криптовалютная биржа, не только обладает большой базой пользователей и значительным брендовым влиянием, но и оказывает Base мощную маркетинговую и финансовую поддержку. Это позволило Base быстро закрепиться на высококонкурентном рынке блокчейна и продолжить успешно расти.









Еще одной изюминкой экосистемы Base является ряд инновационных проектов, появившихся на ее платформе, особенно новаторские приложения в области мемкоинов и искусственного интеллекта. По мере развития экосистемы Base быстро появляются новые проекты, такие как Virtuals Protocol и Clanker, которые не только обогащают сценарии применения мемкоинов, но и способствуют быстрому росту трафика; в то же время добавление ИИ-агентов привлекло особое внимание к экосистеме Base.









Base, как ролл-ап на базе сети Optimism, использует технологические преимущества Optimism, чтобы обеспечить эффективное урегулирование сделок с низкими комиссиями за торговлю. Кроме того, экосистема Base обеспечила ей уникальное конкурентное преимущество. Она не только притягивает использование более традиционных сфер, таких как DeFi и NFT, но и успешно привлекает новые проекты в таких сферах как мемкоины, ИИ и т. д. Низкий порог входа, высокая эффективность и инновационный механизм Base стали идеальной платформой для этих новых проектов и способствовали постоянному расширению и росту ее экосистемы.









