Всего за несколько месяцев Base быстро вышла на передовые позиции в экосистеме Ethereum, обогнав Arbitrum и Optimism и став самым конкурентоспособным новым гигантом на рынке 2 уровня с TVL в 4,8 миллиВсего за несколько месяцев Base быстро вышла на передовые позиции в экосистеме Ethereum, обогнав Arbitrum и Optimism и став самым конкурентоспособным новым гигантом на рынке 2 уровня с TVL в 4,8 милли
Обучение/Learn/Рекомендуемое/Невероятная...ть начался?

Невероятная волна заработка, сезон Base опять начался?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новости отрасли
DeFi
DEFI$0.001414-16.03%
NFT
NFT$0.0000004202-2.30%
Virtuals Protocol
VIRTUAL$0.7548-28.75%
Aixbt
AIXBT$0.06195-31.77%
Terra
LUNA$0.0929-31.13%

Всего за несколько месяцев Base быстро вышла на передовые позиции в экосистеме Ethereum, обогнав Arbitrum и Optimism и став самым конкурентоспособным новым гигантом на рынке 2 уровня с TVL в 4,8 миллиарда долларов США. Это выдающееся достижение не только подчеркивает техническое мастерство Base и ее признание рынком, но и делает ее одним из самых привлекательных инвестиционных проектов в сфере блокчейна.

История Base


Запущенная в 3 квартале 2023 года ведущей криптовалютной биржей Coinbase, Base представляет собой сеть Ethereum 2 уровня, разработанную на Optimism Stack. Несмотря на то, что Base появилась на рынке 2 уровней с большим опозданием, она продемонстрировала потрясающую скорость разработки и отличную техническую мощь и быстро заняла прочные позиции на рынке.

1. Стремительный рост Base TVL


Ликвидность экосистемы Base очень привлекателена. Экосистема Base подверглась значительным изменениям с момента своего создания, и с апреля 2024 года общая заблокированная стоимость (TVL) Base демонстрирует динамичный рост, причем эта тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. По состоянию на начало декабря общая заблокированная стоимость (TVL) Base превысила 4,8 миллиарда долларов США, значительно опередив своего крупнейшего конкурента, Arbitrum.



2. Растущие объемы торгов на Base


Рост объема торгов на Base – это не просто слова, он тесно связан с резким ростом объемов транзакций на платформе. В последнее время показатели объема транзакций в сети Base были особенно впечатляющими, особенно 26 ноября 2024 года, когда сеть Base достигла рекордной отметки в 11,44 миллиона транзакций за один день.


В то же время объемы торгов Base также резко возросли. 13 ноября 2024 года однодневный объем торгов в сети Base разом превысил 2,16 миллиарда долларов США, установив новый рекорд для платформы. По данным Artemis, в ноябре 2024 года Base превзошла Solana по чистому притоку капитала, и ежемесячные притоки продолжают расти.


3. Развитие диверсицированной экосистемы


Экосистема Base не ограничивается пространством DeFi: 66% активных приложений в сети не относятся к DeFi. Сеть Base демонстрирует отличные показатели в сфере NFT, социальной сфере и области искусственного интеллекта. Такая диверсифицированная экосистема придала новый импульс развитию сети Base.



В последнее время ИИ-токены в экосистеме Base продолжают расти, а их потенциал доходности особенно заметен. На этой волне роста токены в сети Base, такие как VIRTUAL, AIXBT и LUNA, значительно выросли в цене, что свидетельствует о сильном восстановлении и росте стоимости ИИ-токенов в экосистеме Base.

Конкурентное преимущество Base


1. Поддержка от Coinbase


Будучи решением 2 уровня, разработанным Coinbase, Base обладает уникальным рыночным преимуществом: Coinbase, как ведущая мировая криптовалютная биржа, не только обладает большой базой пользователей и значительным брендовым влиянием, но и оказывает Base мощную маркетинговую и финансовую поддержку. Это позволило Base быстро закрепиться на высококонкурентном рынке блокчейна и продолжить успешно расти.

2. Рост мемкоинов в сети Base


Еще одной изюминкой экосистемы Base является ряд инновационных проектов, появившихся на ее платформе, особенно новаторские приложения в области мемкоинов и искусственного интеллекта. По мере развития экосистемы Base быстро появляются новые проекты, такие как Virtuals Protocol и Clanker, которые не только обогащают сценарии применения мемкоинов, но и способствуют быстрому росту трафика; в то же время добавление ИИ-агентов привлекло особое внимание к экосистеме Base.

3. Преимущества экосистемы и техническая поддержка


Base, как ролл-ап на базе сети Optimism, использует технологические преимущества Optimism, чтобы обеспечить эффективное урегулирование сделок с низкими комиссиями за торговлю. Кроме того, экосистема Base обеспечила ей уникальное конкурентное преимущество. Она не только притягивает использование более традиционных сфер, таких как DeFi и NFT, но и успешно привлекает новые проекты в таких сферах как мемкоины, ИИ и т. д. Низкий порог входа, высокая эффективность и инновационный механизм Base стали идеальной платформой для этих новых проектов и способствовали постоянному расширению и росту ее экосистемы.

Заключение


Внезапный рост Base – это поистине заслуживающее внимания событие, которое не только представляет собой технологический прорыв, но и отражает высокий спрос рынка на инновационные продукты. От притока средств до резкого роста объемов торгов, рост Base, несомненно, привнес новую жизненную силу и неограниченные возможности в индустрию блокчейна. В этой волне инноваций и применения технологии блокчейн биржа MEXC, как ведущая платформа для торговли криптовалютными активами, играет ключевую роль. Известная своей быстрой скоростью листинга, MEXC успешно нашла проект Base, демонстрируя свою дальновидность и умение ориентироваться в новых перспективных проектах.

MEXC также ввела самую низкую комиссию за торговлю в индустрии, что значительно снижает порог входа для пользователей в торговлю передовыми блокчейн-проектами, такими как Base, облегчая участие в них для большего числа инвесторов. Выбор MEXC означает, что вы можете быть в курсе динамики рынка, наслаждаться максимальной эффективностью торговли и безопасностью высшего уровня, а также построить более гладкий и эффективный план для своего криптовалютного путешествия.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

TL;DR1) Достижение рубежа: BINANCELIFE (BINANCELIFE) стал первым китайским мемкоином, дебютировавшим на Binance, нарушив устоявшиеся рыночные традиции.2) Взрывной рост: Всего за три дня после запуска

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

TL;DRRecall использует децентрализованные рыночные механизмы, чтобы позволить сообществу решать, какие навыки ИИ необходимы, а не оставлять это на усмотрение нескольких крупных технологических компани

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

TL;DR1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.2) Являясь глобальным уровнем под

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов