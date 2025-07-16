1. Что такое метка ST? Чтобы обеспечить зрелость и здоровое развитие индустрии блокчейна и криптовалют, а также защитить интересы пользователей, платформа MEXC установила "Правила ST". В отношении ток1. Что такое метка ST? Чтобы обеспечить зрелость и здоровое развитие индустрии блокчейна и криптовалют, а также защитить интересы пользователей, платформа MEXC установила "Правила ST". В отношении ток
Что такое метка ST?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
1. Что такое метка ST?


Чтобы обеспечить зрелость и здоровое развитие индустрии блокчейна и криптовалют, а также защитить интересы пользователей, платформа MEXC установила "Правила ST". В отношении токенов проектов, которые нарушают правила ST, MEXC будет принимать такие меры, как добавление предупреждающей метки ST, приостановка торгов или делистинг токенов.

2. Как платформа обрабатывает токены, помеченные меткой ST?


Когда токен проекта получает метку ST, он должен пройти всестороннюю оценку MEXC. В целом процесс выглядит следующим образом:

2.1 Проект с меткой ST проходит оценку


Если проект соответствует хотя бы четырем критериям оценки и текущая цена токена близка к цене первоначального листинга, проект переходит в период наблюдения продолжительностью три календарных дня. По истечении этого срока, если проект будет признан в целом успешно функционирующим, метка ST будет снята.

2.2 Отмеченный ST проект не прошел оценку


Если проект не соответствует хотя бы четырем критериям оценки, команда проекта должна исправить проект в течение разумного срока, определенного MEXC.

Если в течение периода исправления проект соответствует хотя бы четырем критериям оценки, он переходит в период наблюдения. После этого, если проект соответствует стандартам и в целом работает хорошо, с него будет снята метка ST.

Если проект не соответствует хотя бы четырем критериям оценки в течение периода исправления, торговля соответствующими торговыми парами будет приостановлена и они будут включены в делистинг.

Для получения подробной информации о критериях оценки вы можете ознакомиться с Правилами предупреждения ST.

3. Как пользователи должны обращаться с токенами, помеченными меткой ST


Когда токен проекта помечен меткой ST, это означает, что токен может быть включен в делистинг, и вы не сможете внести депозит для этого токена.

Если проект в конечном итоге не пройдет оценку MEXC и будет включен в делистинг, MEXC больше не будет поддерживать депозит и торговые сервисы для соответствующего токена и позволит вам вывести свои токены в течение 30 дней. Пожалуйста, выведите токены на свой личный кошелек или на другую биржу в кратчайшие сроки, чтобы избежать потери активов.

Если вы продолжите депонировать токен на платформу MEXC после того, как он был включен в делистинг, платформа вернет депонированные активы на первоначальный адрес отправки в блокчейне, что повлечет за собой некоторые комиссии за транзакции. Если этот адрес не является адресом вашего кошелька, пожалуйста, свяжитесь с платформой по первоначальному адресу отправки для получения помощи с депозитом.

4. Где будет отображаться метка ST на платформе


Если токен проекта помечен меткой ST, вы можете увидеть метку ST на странице спотовой торговли и на странице депозита/вывода средств на платформе MEXC.

В качестве примера мы будем использовать веб-сайт. В приложении метка отображается аналогичным образом.

На странице спотовой торговли для токенов проекта, помеченных меткой ST, появляется всплывающее напоминание, а метка ST отображается в крайнем правом углу от названия токена проекта. Как показано на рисунке ниже.


На странице депозита при выборе криптовалюты токены проектов, отмеченные ST, имеют метку ST, как показано ниже.


Аналогично, на странице вывода средств при выборе криптовалюты токены проекта, помеченные меткой ST, также будут иметь метку "ST", как показано на рисунке ниже.


5. Как проверить, какие активы отмечены меткой ST


Вы можете регулярно проверять раздел "Делистинг криптовалют" в разделе "Новости и объявления" MEXC. MEXC ежемесячно публикует соответствующие объявления, в которых перечисляются названия проектов, отмеченных меткой ST. Пожалуйста, оставайтесь в курсе событий и следите за тем, чтобы оперативно получать необходимую информацию.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


