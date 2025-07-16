Как получать пассивный доход, удерживая MX





Удержание MX, нативного утилитарного токена, выпущенного MEXC, может приносить пассивный доход различными способами. Какие существуют возможности пассивного дохода для держателей токенов MX?









Самый прямой способ создания ценности токенами — это колебания их цен, и MX не является исключением. В первом квартале 2023 года MX продемонстрировал самые высокие темпы роста, достигнув 330%. Долгосрочные держатели MX получили прибыль от роста цен в первом квартале. Чем больше у вас токенов MX, тем ниже ваши средние затраты , что приводит к увеличению прибыли.









MEXC Launchpool – это событие, в рамках которого пользователи могут совершать стейкинг определенных токенов для получения аирдропов популярных или недавно прошедших листинг криптовалют. Стейканные токены могут быть выкуплены в любое время, а пользователи могут разделить вознаграждение за токены в соответствии с долей их стейкинга.





Launchpool поддерживает стейкинг различных токенов, таких как MX, USDT, проектные токены и т. д. Пулы стейкинга устанавливаются в зависимости от конкретного проекта. Цель этого события – помочь пользователям открыть для себя качественные проекты и получить больше выгод от бесплатных аирдропов.





Примечание: Токены MX, стейканные для участия в событии Launchpool, также могут быть использованы для участия в событиях Kickstarter.









Аналогично, для участия в событиях Kickstarter пользователям необходимо удерживать не менее 25 токенов MX в течение 24 часов подряд. Если пользователь соответствует этому требованию, он может вложить свои токены MX на всех текущих событиях Kickstarter одним щелчком мыши с помощью [Быстрое размещение]. После окончательного расчета просто дождаться распределения наград.





Кроме того, многие события Kickstarter предлагают двойное вознаграждение, то есть, участвуя в них, пользователи могут получить как вознаграждение токенами проекта, так и вознаграждение в USDT. Аналогично, размещенные ими токены MX не будут заблокированы. Чем больше активных пользователей вы пригласите во время события, тем выше будет коэффициент размещения и тем больше вознаграждения. Пользователи могут одновременно участвовать в событиях Kickstarter и Launchpool.





Примечание: Критерии участия в разных мероприятиях Kickstarter могут различаться. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией, указанной на странице регистрации каждого проекта, для получения точной информации.









Согласно последним данным за период с 24 по 30 июля, если у пользователя есть 1 000 токенов MX и он участвует в мероприятиях Kickstarter, его еженедельный доход составит 36,66 USDT. Расчетный ежемесячный заработок составит 162,35 USDT, а годовой доход составит 1911,55 USDT.





Если пользователь приобрел и удерживал 1000 токенов MX в январе, его приблизительная стоимость на тот момент составила бы около 810 USDT. С доходом в 1911,55 USDT в этом году доход пользователя за год составит примерно 236%, рассчитанный как 1911,55 / 810 * 100%.





В этом расчете учитывается только доход, который пользователь мог бы получить от участия в мероприятиях платформы с 1000 токенов MX. Цена токена MX значительно выросла в этом году, поэтому фактическая прибыль будет еще выше, если учесть рост стоимости токенов MX.









Когда пользователи приглашают друзей зарегистрироваться на платформе MEXC, они получают определенный процент от торговой комиссии каждый раз, когда их друзья завершают сделку. Комиссионные для стандартных пользователей как на споте, так и на фьючерсах составляет 40%, с максимумом до 50% в некоторых регионах. Если приглашающий пользователь хочет получать более высокие комиссионные, он может подать заявку на статус партнера MEXC. Кроме того, при успешном привлечении подходящих приглашенных приглашающий и каждый соответствующий требованиям приглашенный получат вознаграждение в виде фьючерсных бонусов.









Награды за спотовые комиссии будут распределяться примерно в 19:00 (МСК) следующего дня, а вознаграждения за фьючерсные комиссии будут распределяться примерно в 04:00 (МСК) следующего дня. Фактическое время распределения может быть задержано. Пожалуйста, обратитесь к фактическому времени распределения на следующий день. Комиссионные будут зачислены на ваш спотовый счет MEXC, и вы также можете просмотреть историю получения комиссионных на странице реферальной программы MEXC.



