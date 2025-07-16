Отчет о событиях в зоне MX за июль









MEXC ежемесячно проводит бесплатные мероприятия по аирдропам исключительно для держателей токенов MX, увеличивая пассивный доход держателей MX. В июле на платформе было проведено в общей сложности 135 аирдроп-мероприятий: 11 на Launchpool и 124 на Kickstarter.





В ходе июльских мероприятий по аирдропам было распределено более 10 млн. долл. вознаграждений, а доходность составила до 61% годовых. Среди аирдропов токенов, SPACE показал рост в 768,67%, став самым высокодоходным токеном месяца. У всех пяти проектов, лидирующих по темпам роста, цена токенов выросла более чем на 200%.





Название проекта Период аирдропа

(время удерживания MX) Рост цен %

(по состоянию на 2 июля) SPACE 7/14/2023 768.67% NOVA 7/14/2023 534.20% PG 7/1/2023 484.20% BEAI 7/21/2023 274.56% NAC 7/10/2023 209.00% ARC 7/28/2023 196.80% SELO 7/19/2023 169.84% CRE 7/22/2023 160.93% ICT 7/10/2023 131.62%









Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные мероприятия для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, то для участия в мероприятиях Kickstarter и Launchpool вам необходимо удерживать не менее 1 000 токенов MX не менее 30 дней подряд.





На главной странице официального сайта MEXC в навигационной панели выберите [Спот]. Там вы найдете ссылки на мероприятия [Launchpool] и [Kickstarter].









После входа на страницу с информацией о мероприятии вы можете нажать кнопку "Быстрое вложение", чтобы одним щелчком мыши принять участие во всех текущих мероприятиях. Вы можете одновременно участвовать в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, и ваши токены MX не будут заблокированы.













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в аирдропах, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода времени. После выполнения этих условий вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях.





Подробнее о том, как купить токены MX, вы можете прочитать " Купите MX за одну минуту " и следуйте инструкциям по покупке.



