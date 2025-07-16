1. Данные о результатах июльских мероприятий аирдропов MEXC ежемесячно проводит бесплатные мероприятия по аирдропам исключительно для держателей токенов MX, увеличивая пассивный доход держателей MX. В1. Данные о результатах июльских мероприятий аирдропов MEXC ежемесячно проводит бесплатные мероприятия по аирдропам исключительно для держателей токенов MX, увеличивая пассивный доход держателей MX. В
Отчет о событиях в зоне MX за июль

16 июля 2025 г.MEXC
1. Данные о результатах июльских мероприятий аирдропов


MEXC ежемесячно проводит бесплатные мероприятия по аирдропам исключительно для держателей токенов MX, увеличивая пассивный доход держателей MX. В июле на платформе было проведено в общей сложности 135 аирдроп-мероприятий: 11 на Launchpool и 124 на Kickstarter.

В ходе июльских мероприятий по аирдропам было распределено более 10 млн. долл. вознаграждений, а доходность составила до 61% годовых. Среди аирдропов токенов, SPACE показал рост в 768,67%, став самым высокодоходным токеном месяца. У всех пяти проектов, лидирующих по темпам роста, цена токенов выросла более чем на 200%.

Топ-9 самых качественных токенов июля 2023 года

Название проектаПериод аирдропа
(время удерживания MX)		Рост цен %
(по состоянию на 2 июля)
SPACE7/14/2023768.67%
NOVA7/14/2023534.20%
PG7/1/2023484.20%
BEAI7/21/2023274.56%
NAC7/10/2023209.00%
ARC7/28/2023196.80%
SELO7/19/2023169.84%
CRE7/22/2023160.93%
ICT7/10/2023131.62%

2. Как участвовать в мероприятиях аирдропов токенов


Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные мероприятия для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, то для участия в мероприятиях Kickstarter и Launchpool вам необходимо удерживать не менее 1 000 токенов MX не менее 30 дней подряд.

На главной странице официального сайта MEXC в навигационной панели выберите [Спот]. Там вы найдете ссылки на мероприятия [Launchpool] и [Kickstarter].



После входа на страницу с информацией о мероприятии вы можете нажать кнопку "Быстрое вложение", чтобы одним щелчком мыши принять участие во всех текущих мероприятиях. Вы можете одновременно участвовать в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, и ваши токены MX не будут заблокированы.

Более подробную информацию о мероприятиях Launchpool и Kickstarter вы можете прочитать в разделе "Руководство по Launchpool MEXC" и "Как принять участие в Kickstarter?"

3. Покупка MX


Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в аирдропах, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода времени. После выполнения этих условий вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях.

Подробнее о том, как купить токены MX, вы можете прочитать "Купите MX за одну минуту" и следуйте инструкциям по покупке.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

