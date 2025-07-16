Разница между Bitcoin и Ethereum





Bitcoin и Ethereum в настоящее время занимают две лидирующие позиции в пространстве криптовалют, и многие люди впервые знакомятся с миром цифровых валют именно через них. Хотя Bitcoin и Ethereum занимают одинаковое положение, они демонстрируют значительные различия в своем позиционировании, механизмах консенсуса и моделях учета. С точки зрения позиционирования Bitcoin напоминает коллекционное или цифровое золото, а Ethereum функционирует как универсальная платформа. Что касается механизмов консенсуса, Bitcoin использует более "традиционный" подход Proof of Work (PoW), тогда как Ethereum использует Proof of Stake (PoS). С точки зрения методов учета, Bitcoin использует модель UTXO (вывод неизрасходованных транзакций), в то время как Ethereum использует модель на основе учетной записи. Давайте углубимся в конкретные различия между ними в этой статье.









Согласно техническому документу Bitcoin, он был разработан с учетом фиксированного общего количества монет в 21 миллион, при этом скорость производства сокращается вдвое каждые 4 года, что делает его крайне дефицитным. Это резко контрастирует с традиционными фиатными валютами, у которых нет предопределенного верхнего предела эмиссии. Эмитенты бумажной валюты полагаются на собственный кредит и потенциально могут печатать неограниченное количество валюты. Кроме того, во время экономических кризисов в качестве ключевой стратегии часто используется значительная эмиссия валюты. Сочетание этих факторов делает стоимость фиатной валюты подверженной размыванию, что приводит к инфляции. Умеренная инфляция может стимулировать экономический рост, но при неправильном управлении денежно-кредитной политикой чрезмерная эмиссия фиатной валюты может потенциально привести к экономическому спаду и существенной девальвации национального богатства.





Биткойн по своей алгоритмической основе исключает возможность чрезмерной эмиссии, превращая его в форму "дефляционной" валюты. Эта характеристика позиционирует биткойн как отличное оружие против инфляции, за что он получил прозвище "цифровое золото". В результате многие энтузиасты криптовалюты считают биткойн формой "цифрового предмета коллекционирования", сродни коллекционированию драгоценных предметов. Ethereum имеет четкое отличающееся позиционирование.





В белой книге Ethereum Виталик Бутерин подробно остановился на позиционировании Ethereum: "Смарт-контракт следующего поколения и децентрализованная платформа приложений". Устоявшееся позиционирование Ethereum поставило его на совершенно иной путь, в отличии от биткойн. Чтобы стать платформой, первой задачей является решение внешних взаимодействий. "Смарт-контракты" Ethereum рассматриваются как открытые интеллектуальные интерфейсы, позволяющие любой программе разработки взаимодействовать с этими контрактами. Кроме того, на платформе Ethereum можно легко реализовать инновации, включая выпуск собственных токенов ERC-20. Наконец, уникальный газовый механизм Ethereum способствует упорядоченному обмену активами внутри платформы. В совокупности эти аспекты составляют основу для того, чтобы Ethereum стал децентрализованной платформой приложений мирового класса.





Стоит отметить, что Bitcoin также представил инновационные приложения, такие как BRC-20, но по сравнению с экосистемой Ethereum они в конечном итоге имеют меньший масштаб. Конечно, эти две платформы имеют разное позиционирование и не могут сравниваться напрямую.









Bitcoin использует механизм консенсуса PoW (Proof of Work), в то время как Ethereum использует механизм консенсуса PoS (Proof of Stake).





Механизм консенсуса PoW (Proof of Work) можно упростить, предоставив вычислительную мощность для решения математических задач, а затем получая соответствующие вознаграждения. Величина вознаграждения прямо пропорциональна вложенной вычислительной мощности. Механизм PoW в значительной степени является "справедливым", поскольку он гарантирует, что все узлы в сети имеют шанс заработать эти вознаграждения. Однако из-за растущей централизации вычислительной мощности небольшим узлам становится все труднее получать вознаграждение в Bitcoin. Механизм PoW значительно снижает злоупотребление ресурсами и атаки типа "отказ в обслуживании" (DoS), обеспечивая безопасность всей сети Bitcoin, жертвуя определенным уровнем эффективности.





Механизм консенсуса PoS (Proof of Stake) предполагает, что валидаторы ставят определенное количество криптовалюты, чтобы получить право участвовать в "учете" и получать "соответствующие вознаграждения". Вероятность получения вознаграждения прямо пропорциональна сумме поставленной криптовалюты. С экономической точки зрения безопасность механизма PoS, как правило, выше, чем у механизма PoW. Кроме того, PoS эффективно снижает проблемы с энергопотреблением, связанные с PoW.









Суть блокчейна заключается в распределенной базе данных книги учета. В настоящее время основными методами ведения книги учета являются распределенная модель Bitcoin UTXO и модель Accounts Ethereum.





UTXO расшифровывается как Unspent Transaction Output. Это можно рассматривать как неизрасходованные биткойн. Например, если Боб получает один биткойн и еще не потратил его, этот биткойн становится для него UTXO. UTXO служат уникальными транзакционными компонентами в Bitcoin, а общий баланс пользователя представляет собой сумму всех его UTXO.





Модель Accounts Ethereum является основным методом учета, используемым в настоящее время. Это напоминает понятие "банковский счет". Любой может создать учетную запись на платформе Ethereum, начиная с начального баланса, равного 0. Когда пользователи участвуют в транзакциях, используя свои учетные записи, баланс учетной записи соответственно увеличивается или уменьшается. В любой момент времени баланс счета остается неизменным.



