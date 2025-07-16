Открытие последнего бычьего рынка было вызвано добычей ликвидности, положившей начало "Лету DeFi". Таким образом, многие полагают, что этот раунд бычьего рынка по-прежнему будет инициирован сектором DОткрытие последнего бычьего рынка было вызвано добычей ликвидности, положившей начало "Лету DeFi". Таким образом, многие полагают, что этот раунд бычьего рынка по-прежнему будет инициирован сектором D
Что такое Ликвидный рестейкинг

16 июля 2025 г.
Открытие последнего бычьего рынка было вызвано добычей ликвидности, положившей начало "Лету DeFi". Таким образом, многие полагают, что этот раунд бычьего рынка по-прежнему будет инициирован сектором DeFi, а наиболее вероятным катализатором будет ликвидный рестейкинг.

1. Что такое Ликвидный рестейкинг？


После перехода от механизма консенсуса Ethereum к PoS спрос на стейкинг Ethereum резко возрос, что привело к быстрому развитию протоколов ликвидного стейкинга.

Ликвидный рестейкинг — это инновационный протокол Ethereum, предложенный Шрирамом Каннаном, основателем проекта Eigenlayer. Его основной механизм заключается в перераспределении ETH, уже прошедших стейкинг на Ethereum, на другие консенсусные протоколы, чтобы получить больше вознаграждений за стейкинг, а также внести вклад в сетевую безопасность и децентрализацию.

2. Преимущества Ликвидного рестейкинга


2.1 Повышение эффективности капитала и увеличение прибыли

Традиционный стейкинг обычно требует блокировки активов для обеспечения сетевой безопасности. Ликвидный рестейкинг позволяет инвесторам размещать свои активы прошедшие стейкинг в других протоколах, не выводя первоначальные активы, обеспечивая многократное использование средств и повышая эффективность капитала. В то же время стейкеры могут получать прибыль от нескольких протоколов стейкинга, увеличивая прибыль.

2.2 Увеличение ликвидности

Ликвидный рестейкинг решает дилемму ликвидности традиционного стейкинга. Этот метод предполагает повторный стейкинг синтетических активов после стейкинга и их использование в протоколах DeFi на рынке для получения дополнительного дохода. Это эффективно повышает ликвидность рынка.

2.3 Снижение давления продавцов

Ликвидный рестейкинг активов повышает эффективность собственных активов, эффективно снижая давление продаж на рынке и способствуя здоровому развитию рынка.

2.4 Повышение безопасности сети

Ликвидный рестейкинг побуждает больше пользователей участвовать в стейкинге, что полезно для повышения безопасности и децентрализации Ethereum, а также для укрепления стабильности и безопасности всей экосистемы.

3. Недостатки Ликвидного рестейкинга


3.1 Риски смарт-контрактов

В случае наличия уязвимостей безопасности или недостатков конструкции в смарт-контрактах может возникнуть риск потери активов, поскольку злоумышленники могут воспользоваться этими уязвимостями или недостатками.

3.2 Повышенный образовательный порог

Для многих практикующих рестейкинг требует глубокого понимания и многоуровневых интерактивных операций. Однако сложность и другие проблемы этого процесса могут отпугнуть некоторых инвестирующих пользователей. Кроме того, необходимо понимание механизмов ставок и заработка, а также решение проблемы эффективного перераспределения активов в нескольких сетях для получения максимальной прибыли.

3.3 Риски ликвидности

На рынке криптовалют основными опасениями пользователей в отношении механизмов стейкинга являются блокировки и недостаточная ликвидность в экстремальных рыночных условиях, что может привести к ликвидации активов стейкинга.

4. Как заранее принять участие в Ликвидном рестейкинге


Ликвидный рестейкинг требует определенного порога для участия. Помимо понимания механизма его работы и логики получения прибыли, необходимо также провести проверку безопасности и высокодоходности многих связанных проектов. Также следует проявлять осторожность с фишинговыми ссылками в Интернете, чтобы избежать потери активов.

Кроме того, многие участники предпочитают заранее обратить внимание на ликвидный рестейкинг и дизайн-токены. В настоящее время платформа MEXC запустила соответствующие токены, и вы можете торговать ими на споте или на фьючерсах на бирже MEXC.

В качестве примера возьмем токен ETHFI. Откройте и войдите в приложение MEXC, затем введите "ETHFI" в поле поиска на главной странице. Выберите [ETHFI] в разделе "Спот", чтобы перейти на страницу графика K-линии, затем нажмите [Купить], чтобы перейти на торговую страницу. Выберите тип ордера, введите количество и нажмите [Купить ETHFI], чтобы завершить покупку.


