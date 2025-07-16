Что такое Ликвидный рестейкинг





Открытие последнего бычьего рынка было вызвано добычей ликвидности, положившей начало "Лету DeFi". Таким образом, многие полагают, что этот раунд бычьего рынка по-прежнему будет инициирован сектором DeFi, а наиболее вероятным катализатором будет ликвидный рестейкинг.









После перехода от механизма консенсуса Ethereum к PoS спрос на стейкинг Ethereum резко возрос, что привело к быстрому развитию протоколов ликвидного стейкинга.





Ликвидный рестейкинг — это инновационный протокол Ethereum, предложенный Шрирамом Каннаном, основателем проекта Eigenlayer. Его основной механизм заключается в перераспределении ETH, уже прошедших стейкинг на Ethereum, на другие консенсусные протоколы, чтобы получить больше вознаграждений за стейкинг, а также внести вклад в сетевую безопасность и децентрализацию.









2.1 Повышение эффективности капитала и увеличение прибыли





Традиционный стейкинг обычно требует блокировки активов для обеспечения сетевой безопасности. Ликвидный рестейкинг позволяет инвесторам размещать свои активы прошедшие стейкинг в других протоколах, не выводя первоначальные активы, обеспечивая многократное использование средств и повышая эффективность капитала. В то же время стейкеры могут получать прибыль от нескольких протоколов стейкинга, увеличивая прибыль.





2.2 Увеличение ликвидности





Ликвидный рестейкинг решает дилемму ликвидности традиционного стейкинга. Этот метод предполагает повторный стейкинг синтетических активов после стейкинга и их использование в протоколах DeFi на рынке для получения дополнительного дохода. Это эффективно повышает ликвидность рынка.





2.3 Снижение давления продавцов





Ликвидный рестейкинг активов повышает эффективность собственных активов, эффективно снижая давление продаж на рынке и способствуя здоровому развитию рынка.





2.4 Повышение безопасности сети





Ликвидный рестейкинг побуждает больше пользователей участвовать в стейкинге, что полезно для повышения безопасности и децентрализации Ethereum, а также для укрепления стабильности и безопасности всей экосистемы.









3.1 Риски смарт-контрактов





В случае наличия уязвимостей безопасности или недостатков конструкции в смарт-контрактах может возникнуть риск потери активов, поскольку злоумышленники могут воспользоваться этими уязвимостями или недостатками.





3.2 Повышенный образовательный порог





Для многих практикующих рестейкинг требует глубокого понимания и многоуровневых интерактивных операций. Однако сложность и другие проблемы этого процесса могут отпугнуть некоторых инвестирующих пользователей. Кроме того, необходимо понимание механизмов ставок и заработка, а также решение проблемы эффективного перераспределения активов в нескольких сетях для получения максимальной прибыли.





3.3 Риски ликвидности





На рынке криптовалют основными опасениями пользователей в отношении механизмов стейкинга являются блокировки и недостаточная ликвидность в экстремальных рыночных условиях, что может привести к ликвидации активов стейкинга.









Ликвидный рестейкинг требует определенного порога для участия. Помимо понимания механизма его работы и логики получения прибыли, необходимо также провести проверку безопасности и высокодоходности многих связанных проектов. Также следует проявлять осторожность с фишинговыми ссылками в Интернете, чтобы избежать потери активов.





