Что такое спотовые ETF на Ethereum?

16 июля 2025 г.
24 мая 2024 года SEC одобрила первые восемь спотовых Ethereum ETF для листинга в США, включая BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy и Franklin Templeton. Одобрение спотовых Ethereum ETF – еще одна веха в истории криптовалют, которая еще больше усиливает влияние Ethereum на рынке.

1. Что такое спотовые ETF на Ethereum?


ETF означает Exchange Traded Funds - инвестиционные фонды, похожие на акции и торгуемые на фондовых биржах.

ETF обеспечивают секьюритизацию определенных активов посредством физического обеспечения, позволяя инвесторам косвенно держать под контролем соответствующие объекты инвестиций путем покупки акций фонда, выпущенных организацией.

ETF на Ethereum - это торгуемый на бирже фонд, базовым активом которого является Ether. Когда пользователи приобретают спотовые ETF на Ethereum, они, по сути, покупают Ether, но в действительности они не владеют Ether напрямую.

2. Преимущества спотовых ETF на Ethereum


2.1 Низкий порог инвестирования: Нет необходимости изучать и осваивать навыки работы с криптовалютой, такие как использование кошелька. Знакомство с традиционными методами торговли финансовыми продуктами снижает инвестиционный порог для инвесторов.

2.2 Соответствие нормативным требованиям: Спотовые ETF на Ethereum торгуются на традиционных биржах ценных бумаг и подлежат регулированию соответствующими институтами. Регулируемые рынки обеспечивают инвесторам больше уверенности и безопасности.

2.3 Более низкие затраты: Покупка спотовых ETF на Ethereum обычно сопряжена с меньшими затратами по сравнению с прямой покупкой ETH, что привлекательно для экономных инвесторов.

2.4 Снижение риска кражи кошелька: Пользователи спотовых ETF на Ethereum не владеют Ether напрямую. Хотя они получают прибыль от колебаний цены Ether, они защищены от риска потери или кражи цифрового кошелька.

3. Различия между спотовыми и фьючерсными ETF на Ethereum


Самое большое различие между спотовыми и фьючерсными ETF на Ethereum заключается в их инвестиционных целях.

Спотовые ETF на Ethereum - это биржевые фонды, базовым активом которых является непосредственно Ether. Результаты деятельности спотовых ETF на Ethereum связаны со стоимостью хранящегося Ether. Когда инвесторы приобретают спотовые ETF на Ethereum, они, по сути, покупают Ether, но не удерживают Ether напрямую.

С другой стороны, фьючерсные ETF на Ethereum - это биржевые фонды, которые не удерживают Ether напрямую. Они инвестируют во фьючерсные контракты на Ether, которые представляют собой соглашения о будущих расчетах, стоимость которых зависит от колебаний на фьючерсном рынке.

4. Применение спотовых ETF на Ethereum


Шесть организаций, включая Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy и Hashdex, последовательно подали заявки на спотовые ETF на Ethereum.

5 марта 2024 года SEC отложила принятие решения по заявке на спотовые ETF на Ethereum от BlackRock. Согласно последнему графику, SEC ответит на эти заявки на ETF на Ethereum к концу мая.


24 мая 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые Ethereum ETF для листинга в США.

5. Влияние на рынок


Многие считают, что 2024 год может стать решающим для Ethereum. Внутреннее обновление Dencun устранило препятствия для дальнейшего процветания масштабируемости и экосистемы Ethereum. С внешней точки зрения, одобрение спотовых Ethereum ETF привлечет больше средств с традиционных рынков, что еще больше расширит его влияние. В то же время включение Ethereum в нормативную базу обеспечивает дополнительный уровень гарантии соответствия.

Одобрение спотовых Ethereum ETF – еще одна веха в истории криптовалют, которая еще больше усиливает влияние Ethereum на рынке. Однако сколько времени потребуется для того, чтобы цена Ethereum достигла новых максимумов, пока неизвестно.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не представляет собой консультацию по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

