Что такое комиссия за транзакцию в сети блокчейн?





Плата за транзакцию в сети блокчейна, также известная как плата майнерам, представляет собой комиссию, которую пользователи платят майнерам/валидаторам блокчейна в процессе передачи криптовалют, таких как BTC/ETH. Они аналогичны комиссиям за перевод в традиционных банковских системах.





В большинстве случаев сети блокчейна обслуживаются распределенными узлами, а сопровождающие узлы также являются майнерами. Они несут ответственность за проверку точности информации о транзакции и упаковку вашей транзакции в блок в блокчейне для завершения передачи.









Взимание комиссий за транзакции служит двум основным целям:





Во-первых, это увеличивает стоимость выполнения вредоносных действий.





Если бы не было комиссий за транзакцию, злоумышленники могли бы неоднократно совершать небольшие переводы между несколькими кошельками, например, каждый раз переводя 0,000001 BTC. Эта практика не нанесет злоумышленнику каких-либо значительных потерь, но потребует большого количества сетевых ресурсов блокчейна, что приведет к перегрузке сети и не позволит законным пользователям проводить транзакции. Введение комиссий майнерам препятствует таким злонамеренным действиям, поскольку стоимость проведения этих мошеннических транзакций становится существенной.





Во-вторых, она служит вознаграждением для майнеров и узлов.





Когда майнеры и узлы передают информацию о транзакциях в сеть блокчейна, они тратят ресурсы и трудозатраты в этом процессе. Чтобы стимулировать майнеров и ноды к обработке этих транзакций в блоки, часть комиссии за транзакцию выделяется в качестве вознаграждения за их усилия.









Расчет комиссии за транзакцию немного различается в разных сетях блокчейна. Здесь мы представим методы расчета для двух популярных криптовалют: Биткойн (BTC) и Ethereum (ETH).









Важно отметить, что блокчейн Биткойна не требует обязательных комиссий за транзакции, и теоретически переводы Биткойн могут осуществляться без комиссий. Однако с ростом популярности биткойн-транзакций майнеры начали отдавать приоритет транзакциям с комиссией. В результате стало практически невозможно совершить транзакцию с биткойнами без уплаты комиссии.





Комиссия за транзакцию Биткойн не связана с суммой транзакции, а скорее зависит от размера транзакции в байтах. Размер байта определяется количеством UTXO, используемых в транзакции. Чем больше UTXO используется и потребляется в транзакции, тем больше размер байта перевода, что приводит к более высоким комиссиям за транзакцию. Например, если и Боб, и Том отправляют 3 BTC Алисе. Боб использует 3 UTXO стоимостью 1 BTC каждый, а Том использует 1 UTXO стоимостью 3 BTC. В этом случае транзакция Боба явно будет иметь гораздо больший размер байта по сравнению с транзакцией Тома, в результате чего он будет платить более высокую комиссию за транзакцию. UTXO расшифровывается как Unspent Transaction Output. Для получения более подробной информации о UTXO вы можете обратиться к статье руководства MEXC для начинающих « Что такое неизрасходованные выходные данные транзакции (UTXO)?





В дополнение к размеру байта, на комиссию за транзакцию Биткойн также влияет ставка комиссии майнера, которая относится к количеству сатоши (сатоши), необходимому на байт транзакции (сат — наименьшая единица биткойна, 1 сатоши = 0,00000001 BTC). Ставка вознаграждения майнера связана с загруженностью сети Биткойн. Если слишком много людей совершают транзакции с биткойнами, сеть может стать перегруженной. В таких случаях, если вы хотите, чтобы ваша транзакция была подтверждена быстро, вы можете увеличить ставку комиссии майнера, и майнеры будут отдавать приоритет вашей транзакции в блоке. В качестве альтернативы вы можете подождать, пока сеть Биткойн вернется в нормальное состояние, и майнеры будут включать транзакции в том порядке, в котором они их получают.





Таким образом, комиссия за транзакцию в блокчейне Биткойн рассчитывается следующим образом: Комиссия за транзакцию = Размер байта * Ставка комиссии майнера.









По сравнению с Биткойном, рассчитать комиссию за транзакцию в блокчейне Ethereum относительно сложно. В процессе расчета комиссии за транзакцию сеть блокчейна Ethereum вводит следующие понятия: ① Gwei, ② базовая комиссия, ③ приоритетная комиссия (чаевые) и ④ лимит газа.







① Gwei:





Точно так же, как Sat — наименьшая единица биткойна, Gwei — наименьшая единица Ethereum, где 1 Gwei = 0,000000001 ETH. Плата за транзакции в блокчейне Ethereum выражена в Gwei.





② Базовая плата:





Каждый блок имеет базовую плату в качестве минимальной цены. Если вы хотите добавить транзакцию в блок Ethereum, комиссия за транзакцию (плата за газ) должна быть как минимум равна базовой комиссии. Базовая комиссия рассчитывается по формуле, которая сравнивает размер предыдущего блока (общее количество газа, использованного во всех транзакциях) с целевым размером. Если целевой размер блока превышен, базовая комиссия за каждый блок может увеличиться до 12,5%.





③ Плата за приоритет (чаевые):





После лондонского обновления Ethereum ввел концепцию приоритетной платы (чаевых), чтобы стимулировать майнеров включать транзакцию в блок. Взнос является необязательным и также может быть установлен на ноль. Если вы хотите, чтобы ваша транзакция выполнялась с приоритетом, вы можете предложить более высокий взнос, который побуждает майнеров расставлять приоритеты, включая вашу транзакцию в блоки.





④ Лимит газа:





Лимит газа относится к максимальной сумме комиссий, которую вы готовы потратить на транзакцию. Поскольку транзакции с использованием смарт-контрактов требуют больше вычислительных ресурсов по сравнению с простыми платежами, они требуют более высокого лимита газа. Как правило, стандартные переводы Ethereum имеют нижний предел газа в 21 000 Gwei, а верхний предел может быть установлен пользователем.





Принимая во внимание четыре вышеуказанных фактора, комиссия за транзакцию в блокчейне Ethereum рассчитывается следующим образом: Комиссия за транзакцию = Лимит газа * (Базовая комиссия + Плата за чаевые).





Различные сети блокчейнов или токены имеют разные стандарты комиссий и методы расчета. Например, ставки комиссии за транзакцию в следующих блокчейнах составляют 4% PIT, 0,4% CULT, 2% FEG-ETH, 1% GM. Эти сборы собираются узлами или майнерами и не зависят от платформы. Однако комиссия за транзакцию зависит от таких факторов, как состояние сети блокчейна, поэтому для получения точной информации см. фактическую комиссию за транзакцию в этой конкретной цепочке блоков.