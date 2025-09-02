Часто задаваемые вопросы: Депозиты и выводы средств

















Веб-сайт:

Депозит → Депозит криптовалюты. 1）На веб-сайте MEXC перейдите на правую верхнюю панель навигации и нажмите

2）Выберите криптовалюту, которую вы хотите внести на депозит, и соответствующую сеть, а затем скопируйте адрес депозита на платформу для вывода средств.

3）Скопируйте Мемо/Тег (если требуется) в платформу для вывода средств.

4）Завершите вывод средств на платформе вывода и дождитесь зачисления депозита.





Приложение:

1）В приложении MEXC нажмите на Кошелек в нижней части. Нажмите на Депозит → Внести криптовалюту.

2）Выберите криптовалюту, которую вы хотите внести на депозит, и соответствующую сеть, а затем скопируйте адрес депозита на платформу для вывода средств.

3）Скопируйте Мемо/Тег (если требуется) в платформу для вывода средств.

4）Завершите вывод средств на платформе вывода и дождитесь зачисления депозита.





Обратите внимание:

1）Некоторые токены требуют указания Мемо/Тега при внесении депозита или выводе средств для обеспечения уникальности адреса депозита/вывода средств. Неверный Мемо/Тег приведет к неудачному депозиту или выводу средств. Для получения дополнительной информации о Мемо/Теге см. « Что такое Мемо/Тег? ».

2）При депозите некоторых токенов, например LUNC, официальный смарт-контракт взимает комиссию. Пользователи могут проверить расход токенов и детали депозита на блокчейне с помощью TxID.

3）Адрес сети депозита и адрес сети вывода средств должны совпадать. В противном случае депозит не будет выполнен.

4）Платформа MEXC поддерживает прямой депозит на фьючерсный счет для некоторых токенов, например USDT. Во время процесса депозита счета переключите «Счет депозита» и выберите депозит на спотовый или фьючерсный счет.













Если ваш депозит не был зачислен, проверьте и убедитесь в следующем:





1）Проверьте статус канала депозита





Если канал депозита закрыт или находится на техническом обслуживании, депозит не будет обработан немедленно. Пожалуйста, дождитесь возобновления работы канала депозита, а затем проверьте статус вашего депозита.



2）Подтвердите статус депозита





Существует два статуса депозита, которые могут указывать на то, что депозит не зачислен: Депозит не зачислен и Внесение депозита.

Депозит не зачислен: Проанализируйте причину неудачи.

Внесение депозита: Дождитесь завершения внесения депозита. Обратите внимание, что депозит в этом статусе нельзя отменить или вернуть после того, как транзакция попадет в сеть блокчейн.

Примечание: Если происходит принудительный депозит или сумма депозита ниже минимального требования платформы, депозит не будет зачислен, даже если статус отображает «Внесение депозита».



3）Проверьте подтверждения блоков





Депозиты могут не выполниться по двум причинам:

Недостаточно подтверждений: Информация о депозите верна, но необходимые подтверждения ончейн еще не получены. Пожалуйста, будьте терпеливы – как только будет получено достаточное количество подтверждений, депозит будет успешно обработан.

Перегрузка сети: Нет никаких проблем с информацией о депозите; в настоящее время он задерживается из-за перегрузки сети. Пожалуйста, будьте терпеливы, и средства будут зачислены в ближайшее время.

4）Проверьте соответствие токена/адреса/сетей

Неподдерживаемый токен: Хотя название токена может быть одинаковым, разный адрес контракта не позволит успешно зачислить депозит.

Неподдерживаемый адрес/сеть: Адрес контракта внесенного токена не совпадает с адресом, поддерживаемым MEXC, что может помешать успешному зачислению депозита.





5）Смарт-контракт не поддерживается





В настоящее время некоторые токены нельзя внести на депозит через смарт-контракт на MEXC. В таких случаях переводы по смарт-контракту не будут отражены в вашем аккаунте MEXC и потребуют ручной обработки.



6）Проверьте, не был ли токен внесен в делистинг





Если вы внесли на депозит токен, который был внесен в делистинг платформы MEXC, обратитесь в Службу поддержки за помощью.





Если ваш депозит по-прежнему не зачислен, подайте заявку на возврат не зачисленного депозита на платформе MEXC. Мы рассмотрим ваше дело и сообщим вам по электронной почте или через платформу в течение 1-2 дней.













1）Время обработки

Возврат депозитов, сделанных по неправильному адресу, будет обработан в течение 60 дней. MEXC ускорит этот процесс, и как только возврат будет завершен, пользователи получат уведомление по электронной почте.





2）Комиссия за обработку

MEXC стремится помочь пользователям вернуть средства, потерянные в результате операционных ошибок. Однако, поскольку этот процесс требует значительных затрат труда, времени и управления рисками, может взиматься комиссия за обработку.





3）Как проверить TxID для возвращенного депозита

После того как ваша заявка на возврат будет обработана, MEXC отправит электронное письмо, содержащее TxID. Вы можете использовать этот TxID для отслеживания возвращенного актива.













Процесс депозита включает в себя два этапа подсчета подтверждений на блокчейне:





Первое подтверждение：Когда транзакция депозита получает достаточное количество подтверждений в сети блокчейн, средства предварительно зачисляются. Пользователи могут торговать на MEXC, но не могут выполнять определенные операции, такие как вывод средств, переводы, OTC-выводы, выдача подарков или переводы на субаккаунты.





Второе подтверждение：Когда транзакция депозита получает дополнительные подтверждения в сети блокчейн, средства официально зачисляются. После этого пользователи могут выполнять обычные операции, такие как вывод средств и переводы.





Этот механизм ускоряет обработку депозитов, позволяя пользователям быстрее начать торговлю, обеспечивая при этом безопасность. Если информация о предварительном зачислении не отображается на странице депозита, это может быть связано с тем, что сеть депозитов не поддерживает предварительное зачисление или на аккаунте действуют ограничения по риску.





Преимущества предварительного зачисления:

Повышенная безопасность: Предотвращает такие виды мошенничества, как двойные траты, и гарантирует, что криптовалюта, которую пользователь вносит на депозит, является подлинной и действительной.

Снижение рисков: ограничивает риски вывода средств, ограничивая их до полной обработки депозита.

Улучшенный пользовательский опыт: Ускоряет процесс депозита, позволяя торговать после первичного подтверждения.













Ваш депозит временно приостановлен, так как криптовалютный кошелек находится на техническом обслуживании.





Депозиты и вывод средств были приостановлены для обеспечения безопасности ваших средств. После завершения технического обслуживания операции по депозитам и выводу средств будут возобновлены. Пожалуйста, обратитесь к нашим объявлениям, чтобы узнать о статусе технического обслуживания и конкретном времени возобновления.













Принудительный депозит происходит, когда пользователи вносят токены, которые либо не поддерживаются (внесены или не внесены в делистинг), либо запрещены к внесению на платформу. Когда каналы депозита закрыты, внесенные активы не могут быть зачислены на аккаунт пользователя.





Чтобы упростить процесс возврата активов в таких случаях, MEXC ввела функцию принудительного возврата депозитов. Эта функция позволяет возвращать активы с принудительным депозитом непосредственно на первоначальный адрес источника, что повышает удобство использования и минимизирует время ожидания и обработки. Ориентировочное время обработки принудительного возврата депозита составляет 3-7 рабочих дней.

















Веб-сайт:

Кошелек → Вывод. 1）На веб-сайте MEXC перейдите в правый верхний угол навигационной панели и нажмите

2）Выберите криптовалюту, которую вы хотите вывести, введите адрес вывода и выберите соответствующую сеть.

3）Заполните Мемо/Тег, если требуется.

4）Введите сумму, которую вы хотите вывести, и дождитесь завершения вывода средств.





Приложение:

1）Откройте приложение MEXC и нажмите Кошелек → Вывод.

2）Выберите криптовалюту, которую вы хотите вывести, и нажмите Вывод средств ончейн. Введите адрес вывода средств и выберите соответствующую сеть.

3）Заполните Мемо/Тег, если требуется.

4）Введите сумму, которую вы хотите вывести, и нажмите Подтвердить. Затем дождитесь завершения вывода средств.









Веб-сайт:

Кошелек → Вывод. 1）На веб-сайте MEXC перейдите в правый верхний угол навигационной панели и нажмите

2）Выберите криптовалюту, которую вы хотите вывести, и выберите Пользователи MEXC.

3）Введите адрес электронной почты/номер мобильного телефона/MEXC UID получателя.

4）Введите сумму, которую вы хотите вывести, и нажмите кнопку Отправить. Затем дождитесь завершения вывода средств.





Приложение:

1）Откройте приложение MEXC и нажмите на Кошелек → Вывод.

2）Выберите криптовалюту, которую вы хотите вывести, и нажмите Перевод на MEXC.

3）Введите адрес электронной почты/номер мобильного телефона/MEXC UID получателя.

4）Введите сумму, которую вы хотите вывести, и нажмите кнопку Отправить. Затем дождитесь завершения вывода средств.

















Если вы заметили, что адрес вывода средств указан неверно, до получения подтверждающего SMS или электронного письма, вы можете отменить операцию, перейдя в историю выводов средств и выбрав «Отменить». После отмены вы можете инициировать новый вывод средств с правильным адресом.





Веб-сайт:

Кошелек → История финансирования. 1）На веб-сайте MEXC перейдите в правый верхний угол навигационной панели и нажмите

2）В разделе Вывод найдите операцию вывода средств и нажмите Отменить.





Приложение:

1）В приложении нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу главной страницы, затем выберите пункт Транзакции.

2）Нажмите Депозиты/Выводы → Вывод. Найдите операцию вывода средств и нажмите Отменить.













После успешного вывода средств, если ваш аккаунт привязан к адресу электронной почты, вы получите уведомление по электронной почте. Вы также можете проверить свои уведомления в сообщениях на веб-сайте и в приложении. Вот как это сделать:





Веб-сайт: На главной странице нажмите на значок чата в правом верхнем углу (левый верхний угол для региона Ближнего Востока), чтобы просмотреть сообщения на веб-сайте.

Приложение: На главной странице нажмите значок чата в правом верхнем углу (левый верхний угол для региона Ближнего Востока), чтобы просмотреть сообщения в приложении.





Если вывод средств с MEXC на другую платформу был подтвержден на блокчейне, но средства так и не поступили, скопируйте TxID вывода и обратитесь за помощью в Службу поддержки принимающей платформы. Инструкции о том, как найти TxID, см. в статье « Как найти TxID на MEXC? ».









Если активы, выведенные на другую платформу, возвращаются на ваш кошелек MEXC, вам необходимо вручную внести их обратно на свой аккаунт. Для этого необходимо выполнить следующие действия:





Веб-сайт:

Служба поддержки → Справочный центр → Заявка на возврат незачисленного депозита. 1）На веб-сайте MEXC прокрутите вниз раздел

2）Выберите Вывод с MEXC на другую платформу возвращен и следуйте инструкциям на экране для заполнения формы.





Приложение:

1）В приложении MEXC нажмите на значок пользователя → Служба поддержки клиентов → Справочный центр → Заявка на возврат незачисленного депозита.

2）Выберите Вывод с MEXC на другую платформу возвращен и следуйте инструкциям на экране для заполнения формы.





Депозит будет обработан вручную в течение 1-3 рабочих дней. Пожалуйста, наберитесь терпения после подачи заявки и учтите, что возвращенная сумма может отличаться от первоначальной суммы вывода средств из-за комиссии, удерживаемой принимающей платформой.









Если вы заметили, что информация в памятке неверна до получения SMS или электронного письма с подтверждением вывода средств, вы можете перейти в Историю выводов и отменить операцию. Затем снова инициируйте вывод средств, используя правильный адрес.





Веб-сайт:

Кошелек → История финансирования. 1）На веб-сайте MEXC перейдите на панель навигации и выберите

2）В разделе Вывод найдите операцию вывода средств и нажмите Отменить.





Приложение:

1）В приложении MEXC нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу главной страницы и выберите пункт Транзакции.

2）Нажмите Депозиты/Выводы → Вывод, найдите операцию вывода средств и нажмите Отменить.





Если после получения подтверждения вывода средств по электронной почте или SMS вы поймете, что ввели неверные данные Мемо, скопируйте TxID вывода средств и обратитесь в Службу поддержки принимающей платформы за помощью в возврате средств.













Если статус вывода средств показывает «Обработка», это обычно связано с перегруженностью сети блокчейна, что может привести к некоторой задержке транзакции. Пожалуйста, терпеливо подождите.





Если статус вывода средств показывает «Вывод средств выполнен успешно», но активы не были зачислены через некоторое время, пожалуйста, подождите, пока не будет выполнено необходимое количество подтверждений в сети блокчейн. Вы также можете скопировать TxID из MEXC и связаться со Службой поддержки на принимающей платформе для получения дальнейшей помощи.





Если запрос на вывод средств находится на рассмотрении более 1 часов без генерации TxID, пожалуйста, немедленно свяжитесь со Службой поддержки MEXC и предоставьте скриншот запроса на вывод средств. Мы поможем вам обработать запрос.











