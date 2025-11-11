Освойте ключевые функции на торговой странице MEXC Фьючерсы для более удобной торговли





На криптовалютном рынке торговля фьючерсами стала для многих инвесторов важным инструментом повышения эффективности капитала и использования рыночных возможностей благодаря таким особенностям, как высокое кредитное плечо и двусторонняя торговля. Чтобы помочь пользователям работать более эффективно, торговая страница MEXC Фьючерсы не только предоставляет базовые функции размещения ордеров, но и оснащена множеством практичных вспомогательных функций, включая режимы позиций, напоминания и уведомления, быстрые операции и отображение данных. В этой статье мы проведем всесторонний обзор этих часто используемых функций, которые помогут вам облегчить процесс торговли.









При спотовой торговле инвесторы могут только сначала купить актив, а затем продать его. В отличие от этого, торговля фьючерсами на MEXC позволяет пользователям удерживать как лонг, так и шорт позиции одновременно.





Например, если инвестор Алиса решит торговать BTCUSDT , она может только купить, а затем решить, когда продать. Однако при торговле фьючерсами продукты MEXC позволяют ей открывать и управлять как лонг, так и шорт позициями одновременно.





Продолжая пример с Алисой: если она торгует бессрочными фьючерсами Bitcoin USDT-M режиме хеджирования , она может выбрать для открытия сначала шорт или лонг позицию. При групповом добавлении позиций лонг и шорт ордера не будут компенсировать друг друга; вместо этого будут накапливаться позиции в одном направлении.





Такая гибкость позволяет трейдерам получать большую потенциальную прибыль при меньших затратах - одна из основных причин привлекательности торговли фьючерсами. Платформа MEXC Фьючерсы занимает первое место в мире по ликвидности, поддерживает кредитное плечо до 500x (в настоящее время доступно для пар BTCUSDT ETHUSDT ) и обеспечивает справедливое, прозрачное ценообразование, что делает ее ведущим выбором для фьючерсных трейдеров по всему миру.





В следующих разделах мы представим некоторые из ключевых вспомогательных функций на торговой странице MEXC Фьючерсы, которые помогут вам торговать более эффективно. Для наглядности мы продемонстрируем эти функции в основном на веб-версии, хотя большинство из них доступны и в приложении.





Для начала войдите на официальный сайт MEXC . На странице торговли фьючерсами нажмите на кнопку ⚙️ в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу настроек, где вы можете настроить различные вспомогательные функции, связанные с размещением ордеров.













Торговые настройки включают в себя режим позиции, режим кредитного плеча, ценовую защиту, flash-трейдинг, продвинутый TP/SL и всплывающие окна подтверждения ордеров.









Режим позиции: Выберите между режимом хеджирования и односторонним режимом . Разница заключается в том, позволяет ли фьючерсная пара удерживать лонг и шорт позиции одновременно.





Режим кредитного плеча: Выберите между простым и расширенным режимом. Разница заключается в том, одинаковы ли кратность кредитного плеча и режим маржи для лонг и шорт позиций.





Ценовая защита: При резких колебаниях рыночной конъюнктуры включение защиты спреда предотвращает срабатывание ваших ордеров по невыгодным ценам, защищая вас от аномальной волатильности рынка.





количества, просто нажмите «Покупка по рынку» или «Продажа по рынку», чтобы мгновенно открыть позицию. Flash-трейдинг : Позволяет быстро размещать ордера прямо на свечном графике по текущей рыночной цене. После ввода, просто нажмите «» или «», чтобы мгновенно открыть позицию.









Если уведомления включены, то такие функции, как продвинутый TP/SL , уведомления о подтверждении ордеров или уведомления о неисполненных рыночных ордерах, будут активировать соответствующие всплывающие окна для оповещений.









Настройки уведомлений включают предупреждения о ликвидации, триггер комиссии за финансирование, триггер ордера, триггер тейк-профита/стоп-лосса и триггер скользящего стоп-ордера.









Когда предупреждения о ликвидации включены, платформа будет отправлять предупреждение, если коэффициент маржи вашей позиции больше или равен установленному вами порогу. По каждой позиции может быть отправлено не более одного предупреждения каждые 60 минут. Условия срабатывания следующие:

Сценарий 1: Настройка коэффициента маржи < 80% Когда коэффициент маржи вашей позиции ≥ вашему заранее установленному значению, платформа будет отправлять оповещения через уведомления в приложении, электронную почту и push-сообщения. Дополнительное SMS-оповещение будет отправлено только тогда, когда коэффициент маржи достигнет 80%. В экстремальных рыночных условиях ваша позиция может быть ликвидирована в течение очень короткого времени, и вы можете не получить оповещение о ликвидации вовремя.

Сценарий 2: Настройка коэффициента маржи ≥ 80% Когда коэффициент маржи вашей позиции ≥ вашему заранее установленному значению, платформа будет отправлять оповещения через уведомления в приложении, электронную почту, push-сообщения и SMS. В экстремальных рыночных условиях ваша позиция может быть ликвидирована в течение очень короткого времени, и вы можете не получить оповещение о ликвидации вовремя.



Триггер комиссии за финансирование», если с вашей позиции взимается комиссия за финансирование и абсолютное значение ставки финансирования больше или равно установленному вами порогу, вы получите уведомление по электронной почте и в виде сообщения в приложении. Эта настройка применяется как к фьючерсам USDT-M, так и к фьючерсам Coin-M. Если включена настройка «», если с вашей позиции взимается комиссия за финансирование и абсолютное значение ставки финансирования больше или равно установленному вами порогу, вы получите уведомление по электронной почте и в виде сообщения в приложении. Эта настройка применяется как к фьючерсам USDT-M, так и к фьючерсам Coin-M.









Если включить триггер ордера, ордера TP/SL или скользящие стоп-ордера (трейлинг-стоп), платформа будет уведомлять вас об успешном или неудачном срабатывании соответствующего ордера. Для каждого из них может быть создано до 20 оповещений в день.

















Торговые оповещения включают звуковые уведомления, предупреждения о ликвидации, уведомления о ликвидации, отмены ордеров, исполнения ордеров, срабатывания TP/SL, трейлинг-стоп ордеров и триггерных ордеров. Когда эти события происходят, платформа уведомляет вас об этом с помощью всплывающих окон на торговой странице. Вы можете включить или отключить эти оповещения, и они распространяются на все фьючерсные пары.









Предупреждения о ликвидации срабатывают, когда коэффициент маржи вашей позиции больше или равен установленному вами порогу. Порог настраивается в разделе «Триггер комиссии за финансирование» в «Настройках рыночных оповещений». Для каждой позиции может срабатывать не более одного предупреждения каждые 5 минут.





Другие типы предупреждений будут появляться в виде всплывающих окон при наступлении соответствующего триггера. Например, если ваша позиция ликвидируется и включен переключатель «Уведомление о ликвидации», вы получите всплывающее предупреждение.





Кроме того, вы можете быстро настроить ценовые оповещения в правом верхнем углу торговой страницы.









Нажав кнопку «Оповещения о цене», вы можете задать такие параметры, как торговая пара, тип оповещения и частота оповещений. После настройки нажмите «Создать оповещение», чтобы завершить настройку.









После создания вы можете просмотреть только что установленное ценовое оповещение в списке оповещений. Нажмите кнопку переключения в любое время, чтобы включить или отключить это оповещение.





Если на рынке произойдут значительные изменения и вы захотите удалить это ценовое оповещение, нажмите кнопку «Удалить все», чтобы удалить его.













MEXC Фьючерсы позволяют торговать непосредственно на свечном графике, помогая вам быстро создавать, изменять и отменять лимитные ордера, а также устанавливать и корректировать ордера на закрытие рынка, тейк-профит и стоп-лосс. Подробнее об этой функции вы можете узнать, прочитав статью « Как торговать фьючерсами на K-линии? ».









В дополнение к вышеперечисленным вспомогательным функциям, связанным с ордерами, MEXC также предоставляет несколько инструментов для помощи в торговле фьючерсами. Вы можете использовать их в соответствии с вашими предпочтениями и специфическими потребностями.









Многие опытные трейдеры предпочитают рисовать вспомогательные линии на свечных графиках, чтобы помочь предсказать будущие тенденции рынка. MEXC предлагает инструмент рисования, который позволяет пользователям быстро строить различные линии профессионального анализа, способствуя принятию лучших инвестиционных решений.





Более подробную информацию вы можете найти в статье « Как использовать графические инструменты ».





После рисования на свечном графике вы также можете использовать инструмент 🧲 магнит, чтобы автоматически прикрепить ваши линии к самым высоким или самым низким точкам на свече, как показано в примере ниже.













Как и в спотовой торговле, данную функцию можно использовать в сочетании с графическим инструментом. После создания чертежей на графике, отражающих ваши рыночные перспективы, вы можете нажать кнопку «Снимок», чтобы создать изображение текущего свечного графика, которым можно поделиться, что позволит вам быстро поделиться своим рыночным анализом.









Кроме того, в разделе «История ордеров и сделок» вы можете нажать кнопку «Поделиться» рядом с реализованным PNL, чтобы поделиться своими результатами прибыли/убытка в социальных сетях или сохранить их локально в один клик.













Функция многооконного режима отображения помогает повысить эффективность мониторинга и результативность торговли по нескольким парам токенов. Чтобы узнать больше, обратитесь к разделу « Как изменить макет фьючерсного графика K-линии ».









Торговая страница MEXC Фьючерсы предлагает три режима отображения: Pro (справа), Pro (слева) и «Во весь экран». Доступ к ним можно получить, нажав на кнопку ⚙️ в правом верхнем углу торговой страницы.





Кроме того, различные модули на торговой странице MEXC Фьючерсы поддерживают функцию перетаскивания и изменения размера. Просто удерживайте и перетаскивайте панель из правого нижнего угла ⌟, чтобы изменить ее размер в соответствии с вашими предпочтениями.













В дополнение к разделу «История ордеров» в нижней части торговой страницы, свечной график теперь поддерживает отображение записей о прошлых ордерах. В настоящее время отображается до 100 последних исполненных ордеров.





На свечном графике щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть быстрое меню, выберите «Настройки отображения» и установите флажок «История ордеров». После этого вы увидите красные нисходящие стрелки для ордеров на продажу и зеленые восходящие стрелки для ордеров на покупку, представляющие ваши исторические исполненные ордера.









При наведении курсора на стрелку – например, красную стрелку вниз – отображается средняя цена этого ордера на продажу. Если нажать кнопку «Показать подробности», можно просмотреть дополнительную информацию, например время исполнения ордера, количество исполненных ордеров, цену исполнения и комиссии.





Аналогично, при наведении курсора на зеленую стрелку вверх отображается средняя цена ордера на покупку. Если нажать кнопку «Еще», вы увидите подробную информацию, включая время исполнения ордера, количество исполненных ордеров, цену исполнения и комиссии.









Помимо вспомогательных функций, представленных в этой статье, MEXC Фьючерсы предлагают множество основных преимуществ, таких как низкие комиссии за транзакции, сильная и справедливая глубина рынка, высокая безопасность и стабильность, а также гибкие правила торговли, что делает ее привлекательной платформой для трейдеров по всему миру.













ордер мейкера или исполнять ордер тейкера. При торговле фьючерсами на MEXC пользователи могут совершать два вида действий: размещатьили исполнять





По состоянию на 16 августа 2025 года, согласно последнему графику комиссий, обычные пользователи MEXC платят 0,01% комиссии за ордера мейкера и 0,04% комиссии за ордера тейкера при торговле бессрочными фьючерсами. Пользователи, удерживающие не менее 500 токенов MX, также могут воспользоваться дополнительной 50% скидкой. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с официальными комиссиями MEXC . Ставки могут варьироваться в зависимости от страны или региона, поэтому пользователи должны ориентироваться на страницу с комиссиями для получения самой последней информации.









Мейкер: Размещает лимитный ордер с указанной ценой и количеством и ждет сопоставления с ним от других пользователей. Ордера мейкера повышают ликвидность рынка.

Тейкер: Активное сопоставление с существующими лимитными или рыночными ордерами. Ордера тейкера потребляют рыночную ликвидность.





Сравнение торговых комиссий для постоянных пользователей, торгующих бессрочными фьючерсами USDT-M, показывает, что продукты MEXC Фьючерсы являются высококонкурентными в индустрии.





Биржа MEXC Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 Конкурент 4 Комиссия мейкера 0,01% 0,018% 0,02% 0,02% 0,02% Комиссия тейкера 0,04% 0,045% 0,05% 0,06% 0,06%





Все четыре конкурирующие платформы, перечисленные выше, входят в топ-20 криптовалютных бирж согласно CoinMarketCap . Простое сравнение наглядно демонстрирует преимущество MEXC в комиссии при торговле фьючерсами. Только по комиссии тейкера ставки конкурентов варьируются от 0,045 % до 0,06 %, при этом самая высокая ставка в 1,5 раза выше ставки MEXC.





Например, предположим, что пользователь по имени Алиса планирует инвестировать 10 000 USDT с кредитным плечом 10x, открыв позицию как мейкер и закрыв ее как тейкер. Общий размер позиции составит 100 000 USDT (без учета колебаний цен). Комиссия, которую Алиса будет платить на пяти платформах, выглядит следующим образом:





Биржа MEXC Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 Конкурент 4 Комиссия мейкера (USDT) 10 18 20 20 20 Комиссия тейкера (USDT) 40 45 50 60 60 Обащя комиссия (USDT) 50 63 70 80 80





Сравнение фактических торговых комиссий делает структуру фьючерсов MEXC с низкими ставками еще более очевидной, демонстрируя ее сильное преимущество в помощи пользователям в сокращении торговых издержек.





Кроме того, с 16 августа 2025 года (на момент написания статьи) MEXC запустила событие « Трейдерфест », предлагающее нулевые комиссии мейкера и тейкера по более чем 140 торговым фьючерсным парам, обеспечивая еще больше преимуществ для пользователей по всему миру.













С момента своего основания MEXC была признана за обнаружение высококачественных проектов и быстрое включение в листинг новых, заслужив всеобщее одобрение пользователей. Многолетний опыт и репутация помогли MEXC привлечь десятки миллионов пользователей, сделав ее первым выбором как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Сегодня услуги MEXC охватывают более 170 стран и регионов по всему миру. Такая обширная база пользователей обеспечивает фьючерсам MEXC отличную глубину торговли, сбалансированные книги ордеров и справедливое, прозрачное ценообразование. Только за последние 24 часа объем торгов фьючерсами MEXC превысил 39,8 миллиарда долларов США . Такая глубина обеспечивает бесперебойное исполнение даже в экстремальных рыночных условиях, помогая трейдерам избежать ненужных ликвидаций. (Данные по состоянию на 16 августа 2025 года; источник: CoinMarketCap)









Например, на примере торговой пары BTCUSDT : при расчете общего объема лимитных ордеров в пределах ±5 базисных пунктов от средней цены, портфель ордеров MEXC составляет около 80,79 млн USDT, в то время как у глобального конкурента из топ-3 – около 39,33 млн USDT. Это означает, что ликвидность MEXC примерно в 2,1 раза выше, чем у лидера индустрии.









MEXC Фьючерсы предлагают очень гибкие правила торговли, с кредитным плечом, регулируемым от 1x до 500x. Фьючерсы USDT-M поддерживают кредитное плечо до 500x. Фьючерсы Coin-M поддерживают кредитное плечо до 125x. В настоящее время пары BTCUSDT ETHUSDT поддерживают максимальное кредитное плечо 500x, что значительно повышает эффективность капитала и позволяет использовать различные торговые стратегии.





Фьючерсы MEXC поддерживают три типа ордеров. Лимитные ордера позволяют пользователям самостоятельно устанавливать цену и количество ордеров; ордера исполняются в указанные сроки. Маркет ордера исполняются немедленно по текущей рыночной цене; необходимо ввести только количество. Триггер ордера позволяют пользователям предварительно установить триггерную цену, цену ордера и количество. Когда рынок достигает триггерной цены, система автоматически размещает ордер. До выполнения условия триггера маржа и позиция не замораживаются.





Что касается режимов маржи, пользователи могут гибко выбирать между кросс-маржей и изолированной маржей. Подробнее см. в статье « Режимы торговли фьючерсами ». MEXC также поддерживает режим хеджирования, позволяющий трейдерам держать как лонг, так и шорт позиции по одному и тому же контракту, каждая из которых имеет независимое кредитное плечо. В режиме хеджирования использование маржи зависит от присвоенного уровня риска.









Копи-трейдинг – это инвестиционная стратегия, позволяющая пользователям автоматически копировать сделки опытных трейдеров. Она особенно рекомендуется новичкам с ограниченным опытом торговли фьючерсами.





Сеточная торговля – это автоматизированная количественная стратегия, которая размещает серию ордеров на покупку и продажу в заранее определенном ценовом диапазоне, образуя «сетку». По мере того как цена колеблется в этом диапазоне, система неоднократно покупает по низким и продает по высоким ценам, получая прибыль от небольших ценовых колебаний. Исследования показывают, что примерно в 80% случаев большинство активов колеблется в пределах диапазона, что делает сеточную торговлю вполне естественной.





Фьючерсы на акции – это производные продукты, объединяющие американские акции и криптовалютный рынок. Он позволяет инвесторам использовать криптовалюты (например, USDT) в качестве маржи для торговли движением цен на американские акции, не владея при этом самими акциями.





Наконец, MEXC предоставляет несколько способов входа и торговли, адаптированных к различным предпочтениям и устройствам пользователей. Если вы предпочитаете мобильную торговлю на iOS или Android, обратитесь к Руководству по фьючерсной торговле MEXC (приложение)













Обратите внимание, что фьючерсы – это высокорискованные инвестиции. Инвесторы должны полностью понимать риски и проявлять осторожность. Для получения более подробной информации о рисках, связанных с торговлей с использованием высокого кредитного плеча, пожалуйста, обратитесь к разделу « Руководство по фьючерсам MEXC | Стратегии торговли с использованием кредитного плеча и управление рисками ».





Особенности торговой платформы MEXC : Узнайте больше о преимуществах и особенностях фьючерсов MEXC, чтобы стать лучшим на рынке.

Как принять участие в M-Day : Узнайте методы и советы по участию в M-Day и не упустите возможность получить более 70 000 USDT в виде ежедневных аирдропов пробных фьючерсных фондов.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



