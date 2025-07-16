Как использовать графические инструменты (Оригинальная К-линия)

В криптовалютном трейдинге трейдеры часто анализируют рыночные тенденции, рисуя фигуры на графике К-линии для принятия решений о покупке или продаже. MEXC предлагает множество базовых инструментов для рисования, позволяя пользователям рисовать различные фигуры и помогая им оценивать рыночные тенденции.









При использовании веб-сайта на странице оригинального графика К-линии для торговли на спотовом рынке можно получить доступ к инструментам рисования, выполнив следующие действия. На странице оригинального графика К-линии для торговли фьючерсами нажимать на кнопку инструментов рисования не нужно, так как система по умолчанию отображает их слева от графика К-линии. В остальном действия по использованию инструментов построения К-линии для торговли спотом и фьючерсами идентичны.





① Нажмите кнопку Инструменты построения, и слева от графика K-линии появятся различные графические инструменты, в том числе Линия тренда, Расширенная линия, Ценовая линия, Ретрейсменты Фибоначчи и др.









② Подведите курсор к нужному инструменту и щелкните на нем. Затем переместите курсор на график K-линии соответствующей криптовалюты, чтобы начать рисовать.









③ После завершения рисования можно нажать кнопку "Снимок экрана", а затем нажать [Скачать изображение] или [Копировать изображение], чтобы поделиться снимком экрана.













④ Если вы хотите удалить определенную нарисованную фигуру, щелкните на ней, а затем выберите появившийся значок корзины.













В приложении действия по использованию инструментов построения К-линий для торговли спотом и фьючерсами идентичны. Здесь мы продемонстрируем этот процесс в спотовой торговле.





① После входа на торговую страницу нажмите на значок свечи в правом верхнем углу.









② Нажмите кнопку настроек графика в правом верхнем углу.









③ Нажмите [Рисование].













④ Чтобы нарисовать фигуру, выберите нужную фигуру и переместите палец на соответствующий график K-линии.









⑤ После завершения работы над рисунком нажмите кнопку [Поделиться], чтобы сохранить его локально или передать другим пользователям.













⑥ Если необходимо удалить определенную нарисованную фигуру, нажмите на нее, а затем выберите появившийся значок корзины.



