Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?





При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той же фьючерсной паре. MEXC предлагает трейдерам два варианта: односторонний режим и режим хеджирования. Понимание фундаментальных различий между этими двумя режимами и выбор того, который соответствует вашей стратегии, имеет важное значение для эффективного управления рисками и реализации более сложных торговых подходов.





Во фьючерсной торговле криптовалютами односторонний режим означает, что по одной и той же паре фьючерсов можно держать только одну позицию в одном направлении. Вы не можете одновременно держать лонг и шорт позиции. Например, если трейдер уже держит 5 лонг позиций по бессрочным фьючерсам BTCUSDT , а затем открывает шорт позицию, система зачтет шорт позицию в счет существующей лонг позиции, а не создаст отдельную шорт позицию.





Режим хеджирования, с другой стороны, позволяет одновременно удерживать лонг и шорт позиции по одной и той же паре фьючерсов. Это позволяет трейдерам открывать позиции в обоих направлениях одновременно. Например, если трейдер удерживает 5 лонг позиций по бессрочным фьючерсам BTCUSDT , он также может открыть 3 шорт позиции. Система будет регистрировать эти позиции отдельно, и PNL для каждой из них будет рассчитываться независимо.













В одностороннем режиме трейдеры могут одновременно держать позиции только в одном направлении. Если ордер размещается в противоположном направлении, система автоматически компенсирует существующую позицию, а не создает новую.









Односторонний режим требует от трейдеров сосредоточиться на одном рыночном прогнозе – бычьем или медвежьем. Это устраняет необходимость одновременно управлять позициями в обоих направлениях, что снижает сложность принятия решений и позволяет трейдерам формировать более четкие и понятные стратегии.









Благодаря своей однонаправленности, односторонний режим позволяет трейдерам быстрее входить в рынок и выходить из него. Нет необходимости сначала закрывать противоположную позицию, что ускоряет исполнение ордера.









Трейдеры могут сосредоточиться на рисках и доходности одного направления рынка, что упрощает установку и управление уровнями стоп-лосса и тейк-профита. Однако в случае разворота рынка трейдеры, использующие односторонний режим, могут упустить возможности для получения прибыли или понести более значительные убытки. Этот режим также может ограничивать возможность в полной мере использовать волатильность рынка, поскольку прибыль может быть реализована только в одном направлении.









Если лонг позиция уже существует и размещен шорт ордер, шорт ордер сначала компенсирует существующую лонг позицию.

Если шорт ордер меньше лонг позиции, лонг позиция будет частично уменьшена.

Если шорт ордер равен лонг позиции, позиция будет полностью закрыта.

Если шорт ордер больше лонг позиции, лонг позиция будет полностью закрыта, а для оставшегося количества будет открыта новая шорт позиция.









Сценарий 1 (сокращение позиции): У вас есть лонг позиция в 10 BTC. Если вы затем открываете шорт позицию в 5 BTC, в результате ваша лонг позиция сокращается до 5 BTC.

Сценарий 2 (разворот позиции): У вас есть лонг позиция в 10 BTC. Если вы затем открываете шорт позицию в 15 BTC, в результате ваша лонг позиция в 10 BTC полностью закрывается, и система открывает новую шорт позицию в 5 BTC.









Преимущества: Четкая логика, простота в использовании и интуитивное управление позициями, что снижает риск операционных ошибок. Хорошо подходит для трейдеров, которые имеют четкое представление о направлении рынка.

Недостатки: Ограниченная гибкость, так как не позволяет использовать стратегии хеджирования, требующие одновременного удержания лонг и шорт позиций.

Подходящие пользователи: Начинающие, трейдеры, следующие за трендом, и инвесторы, которые предпочитают простое управление позициями.





В режиме хеджирования трейдеры могут одновременно держать лонг и шорт позиции по одной и той же торговой паре.









Режим хеджирования обеспечивает большую гибкость, позволяя трейдерам балансировать лонг и шорт позиции или корректировать риск в зависимости от рыночных условий и стратегии.









Удерживая как лонг, так и шорт позиции, трейдеры могут хеджировать риски, связанные с неопределенностью и волатильностью рынка. Это помогает снизить общий уровень риска и минимизировать влияние резких колебаний цен. Однако режим хеджирования требует более продвинутых технических навыков, строгой дисциплины в управлении рисками и более глубокого понимания динамики рынка. Трейдерам следует тщательно оценить свои знания и опыт, прежде чем применять режим хеджирования на сложных или волатильных рынках.









Предположим, что вы удерживаете лонг позицию в 10 BTC. В режиме хеджирования, если вы затем откроете шорт позицию в 5 BTC, вы в конечном итоге будете иметь лонг позицию в 10 BTC и шорт позицию в 5 BTC одновременно.









Преимущества: Обеспечивает высокую стратегическую гибкость и необходим для реализации сложных стратегий, таких как хеджирование и фиксация прибыли.

Недостатки: Управление позициями более сложное, требует от трейдеров тщательного управления маржой и рисками по двум независимым позициям.

Подходящие пользователи: Опытные профессиональные трейдеры, арбитражники и инвесторы, которым необходимо управлять рисками по долгосрочным позициям.









В качестве примера для пошагового руководства мы будем использовать фьючерсы USDT-M. Процесс для фьючерсов Coin-M аналогичен.









Войдите на сайт MEXC и выберите «Фьючерсы USDT-M» во вкладке «Фьючерсы»в верхней панели навигации, чтобы перейти на страницу торговли. Нажмите кнопку настроек в правом верхнем углу страницы.









На панели «Предпочтения» нажмите «Режим позиции». Вы можете выбрать между режимом хеджирования и односторонним режимом. После выбора нажмите «Подтвердить», чтобы завершить настройку.













1) Откройте приложение MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите «Фьючерсы» внизу главной страницы.

2) Нажмите значок «…» в правом верхнем углу.

3) Выберите «Предпочтения».

4) Нажмите «Режим позиции».

5) Выберите между режимом хеджирования и односторонним режимом. После выбора изменение вступит в силу немедленно.









Примечание: Если у вас есть открытые ордера или существующие позиции, переключение режима позиции не допускается. Перед изменением режима позиции необходимо сначала отменить ордера или закрыть позиции.





Между односторонним режимом и режимом хеджирования нет абсолютных преимуществ или недостатков. Каждый из них предназначен для различных торговых стратегий и предпочтений в отношении риска. Для начинающих трейдеров более стабильной основой будет использование одностороннего режима по умолчанию и сосредоточение внимания на направлении рынка. Для опытных трейдеров, стремящихся реализовывать более сложные стратегии, режим хеджирования открывает большую гибкость и расширенные возможности. Понимая свой собственный стиль торговли и выбирая режим, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, вы сможете с большей уверенностью и точностью ориентироваться в MEXC Фьючерсы.





