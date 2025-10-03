События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли





На конкурентном рынке криптовалютной торговли очень важно выбрать платформу, которая не только обеспечивает стабильную и эффективную торговлю, но и постоянно предлагает дополнительные преимущества. MEXC разработала комплексный набор фьючерсных событий как для новых, так и для существующих пользователей. Эти события охватывают все этапы торговли. Будь то начинающий, впервые вступающий в фьючерсную торговлю, или опытный высокочастотный трейдер, для всех есть индивидуальные награды, соответствующие различным потребностям. Участие в них дает не только возможность получить прибыль от торговли, но и доступ к фьючерсным бонусам , снижению комиссий и праву на участие в призовых фондах.





События» → «Фьючерсы» в панели навигации. В этой статье представлен полный обзор текущих фьючерсных событий MEXC, который поможет трейдерам понять, как получить дополнительные преимущества наряду с торговой деятельностью. Пользователи могут просмотреть эти события на официальном сайте MEXC в разделе «» в панели навигации.









Бонусное фьючерсное событие « Получите 10 000$ » состоит из двух частей: заданий, доступных только для новых пользователей, и заданий для продвинутых пользователей. Задания для новых пользователей имеют низкий порог входа, что упрощает получение наград, в то время как для выполнения заданий для продвинутых пользователей необходимо достичь определенного совокупного объема торгов, прежде чем можно будет получить награду.

















Трейдерфест c 0 комиссией – это событие от MEXC, в рамках которого предлагаются нулевые комиссии за торговлю 100 фьючерсными парами. Регистрация не требуется. Пользователи могут наслаждаться 0% комиссиями для мейкера и тейкера при торговле соответствующими парами.





Обратите внимание:

1) Во время проведения события скидки на комиссию по другим акциям не распространяются на пары, участвующие в событии.

2) Во время проведения события объемы торгов по фьючерсным парам, участвующим в событии, не будут учитываться в других событиях, связанных с фьючерсами, таких как «Получите 10 000$», «Фьючерсы M-Day», «Super X-Game», «Таблица лидеров фьючерсов», «Futures Hotspot» и т. д.













M-Day – это фирменное событие MEXC Фьючерсы, в котором пользователи, торгующие фьючерсами USDT-M или Coin-M, могут принять участие в конкурсе, чтобы выиграть бесплатные сундуки чудес и получить шанс выиграть награды в виде фьючерсных бонусов. Эти бонусы можно использовать в качестве маржи, а любую полученную прибыль можно вывести.





При достижении объема торгов в 45 000 USDT вы получаете один сундук чудес. Чем выше объем торгов, тем больше сундуков можно получить и тем выше вероятность найти гемы. Подробные инструкции по участию в M-Day см. в руководстве « Как принять участие в M-Day? ».

















Быстрая регистрация» и торгуя указанными фьючерсами в течение периода проведения события, участники имеют возможность заработать награды в виде фьючерсных бонусов. Futures Hotspot – это событие, в рамках которого пользователи могут торговать популярными фьючерсными парами. Нажав «» и торгуя указанными фьючерсами в течение периода проведения события, участники имеют возможность заработать награды в виде фьючерсных бонусов.

















таблице лидеров фьючерсов MEXC пользователи ранжируются по ежедневной прибыли и убыткам (PNL) в течение периода проведения события. Топ-200 пользователей (с ежедневным объемом торгов фьючерсами, превышающим 200 000 USDT) разделят между собой призовой фонд, а топ-200 по объему торгов также делят между собой дополнительный фонд. Награды распределяются ежедневно. Рейтинг таблицы лидеров фьючерсов доступен для ежедневных, еженедельных и ежемесячных периодов.









Super X-Game – это повторяющееся событие MEXC Фьючерсы. Пользователи, которые совершают сделки с кредитным плечом 21x или выше, будут автоматически зарегистрированы. В обновленной версии Super X-Game разные уровни торгового объема соответствуют разным наградам. Кроме того, призовой фонд определяется количеством участников, имеющих право на участие. Чем больше участников, тем больше призовой фонд. Распределение призового фонда основано на рейтинге торгового объема. Полную информацию можно найти в условиях и положениях события.













Примечание: Вышеуказанные правила события могут быть изменены. Пожалуйста, ознакомьтесь с последними правилами на странице события. MEXC оставляет за собой право на окончательную интерпретацию.









Экосистема событий MEXC Фьючерсы создает многоуровневые возможности, которые дополняют каждый этап торговли. Будь то задания начального уровня для начинающих или соревновательные испытания для опытных трейдеров, каждое событие призвано принести дополнительную прибыль. Тщательно изучив правила события и включив их в более широкий торговый план, участники могут лучше оптимизировать результаты и повысить долгосрочную прибыльность.









