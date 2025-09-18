1. Инструкция по использованию фьючерсного бонуса 1.1 Правила фьючерсных бонусов 1) Фьючерсные бонусы могут быть использованы только для торговли фьючерсами. Прибыль, полученную с помощью бонуса, можн1. Инструкция по использованию фьючерсного бонуса 1.1 Правила фьючерсных бонусов 1) Фьючерсные бонусы могут быть использованы только для торговли фьючерсами. Прибыль, полученную с помощью бонуса, можн
Инструкции по использованию фьючерсных бонусов, аирдропов позиции и ваучеров

1. Инструкция по использованию фьючерсного бонуса


1.1 Правила фьючерсных бонусов


1) Фьючерсные бонусы могут быть использованы только для торговли фьючерсами. Прибыль, полученную с помощью бонуса, можно вывести, но сам бонус не подлежит выводу и будет автоматически аннулирован по истечении срока действия;
2) Фьючерсные бонусы могут быть использованы в качестве маржи для торговли или для оплаты торговых комиссий, убытков и комиссий за финансирование;
3) Вычеты бонусов будут отображаться в истории ваших сделок. Комиссии, убытки и комиссия за финансирование могут быть объединены в одну бонусную запись;
Пример 1: Если у вас есть 5 USDT фьючерсных бонусов и вы понесли убытки в размере 2,5 USDT плюс 0,03 USDT в виде комиссии за закрытие сделки, в вашей истории будет отображено списание бонусов в размере 2,53 USDT;
Пример 2: Если у вас есть 2 USDT фьючерсных бонусов и вы понесли убытки в размере 2,5 USDT плюс 0,03 USDT в виде комиссии за закрытие сделки, в вашей истории будет отображено вычитание бонусов в размере -2 USDT;
4) Любой вывод средств из вашего фьючерсного кошелька до того, как ваш фьючерсный бонус будет полностью использован, приведет к немедленной потере всех оставшихся бонусов;
5) Торговые комиссии, покрываемые фьючерсными бонусами, не подлежат возврату.

1.2 Как просмотреть свой фьючерсный бонус


Проверьте баланс фьючерсных бонусов: фьючерсный бонус будет зачислен на ваш фьючерсный счет.

Откройте приложение MEXC и войдите в него. На вкладке «Кошелек» выберите пункт «Фьючерсы», а в разделе «Список активов», под USDT, вы можете просмотреть свой бонусный баланс по фьючерсам.


Подробности использования фьючерсного бонуса:

1) Откройте приложение MEXC и войдите в него; коснитесь аватара профиля в левом верхнем углу;
2) Выберите «Транзакции»;
3) Выберите «Фьючерсные ордера»;
4) Выберите «Поток капитала». Затем в разделе «Фильтры» выберите «Бонус» и нажмите «Подтвердить», чтобы просмотреть информацию об использовании бонуса.


2. Инструкция по использованию аирдропа позиции


2.1 Как получить аирдроп позиции


1) Специально приглашенные пользователи могут принять участие, посетив страницу события для получения наград или нажав на всплывающие окна в приложении.
2) Участвуйте в событиях, таких как «Получите 10 000$», чтобы получить награды в виде аирдропа позиции.

Примечание: для некоторых событий соответствие условиям оценивается ежедневно на основе пользовательских критериев. Если в день получения награды вы не соответствуете требованиям, вознаграждение может быть не предоставлено.

2.2 Как принять участие в событии аирдропа позиции


После успешного получения аирдропа позиции вы получите уведомление по электронной почте. Кредитное плечо, объем позиции и торговая пара не являются фиксированными – пожалуйста, ознакомьтесь с деталями, указанными в письме. В большинстве случаев направление позиции назначается случайным образом, однако в рамках события «Получите 10 000$» пользователи могут выбрать направление самостоятельно.

2.3 Как просмотреть полученную позицию


После успешного получения позиции перейдите на страницу фьючерсной торговли, чтобы просмотреть позицию.

2.4 Как использовать полученный аирдроп позиции


Вы можете увеличить аирдроп позиции для увеличения прибыли, установить ордера TP и SL или полностью закрыть позицию. После закрытия позиции можно вывести всю полученную прибыль, но оставшаяся маржа будет автоматически аннулирована и не может быть выведена или использована повторно.

Если ваша позиция принесет убыток (без дополнительной маржи), ваши максимальные потери ограничены суммой аирдропа; другие ваши активы остаются незатронутыми.

3. Инструкция по использованию ваучеров


3.1 Правила ваучеров


1) Ваучеры могут компенсировать только комиссии за торговлю фьючерсами; они не могут служить в качестве маржи и не подлежат выводу. Ваучеры с истекшим сроком действия автоматически аннулируются;
2) Ваучеры применяются автоматически при возникновении комиссий; ручной выбор не требуется;
3) Ваучеры имеют наивысший приоритет при вычете комиссии. Порядок вычета: ваучеры > бонусы > вычеты в MX;
4) Ваучер может быть использован только в том случае, если его стоимость покрывает полную сумму торговой комиссии. Частичные вычеты из торговой комиссии не поддерживаются.
5) Торговые комиссии, компенсированные ваучерами, не подлежат возврату.

