Инструкции по использованию фьючерсных бонусов, аирдропов позиции и ваучеров













1) Фьючерсные бонусы могут быть использованы только для торговли фьючерсами. Прибыль, полученную с помощью бонуса, можно вывести, но сам бонус не подлежит выводу и будет автоматически аннулирован по истечении срока действия;

2) Фьючерсные бонусы могут быть использованы в качестве маржи для торговли или для оплаты торговых комиссий, убытков и комиссий за финансирование;

3) Вычеты бонусов будут отображаться в истории ваших сделок. Комиссии, убытки и комиссия за финансирование могут быть объединены в одну бонусную запись;

Пример 1: Если у вас есть 5 USDT фьючерсных бонусов и вы понесли убытки в размере 2,5 USDT плюс 0,03 USDT в виде комиссии за закрытие сделки, в вашей истории будет отображено списание бонусов в размере 2,53 USDT;

Пример 2: Если у вас есть 2 USDT фьючерсных бонусов и вы понесли убытки в размере 2,5 USDT плюс 0,03 USDT в виде комиссии за закрытие сделки, в вашей истории будет отображено вычитание бонусов в размере -2 USDT;

4) Любой вывод средств из вашего фьючерсного кошелька до того, как ваш фьючерсный бонус будет полностью использован, приведет к немедленной потере всех оставшихся бонусов;

5) Торговые комиссии, покрываемые фьючерсными бонусами, не подлежат возврату.









Проверьте баланс фьючерсных бонусов: фьючерсный бонус будет зачислен на ваш фьючерсный счет.





Откройте приложение MEXC и войдите в него. На вкладке «Кошелек» выберите пункт «Фьючерсы», а в разделе «Список активов», под USDT, вы можете просмотреть свой бонусный баланс по фьючерсам.









Подробности использования фьючерсного бонуса:





1) Откройте приложение MEXC и войдите в него; коснитесь аватара профиля в левом верхнем углу;

2) Выберите «Транзакции»;

3) Выберите «Фьючерсные ордера»;

4) Выберите «Поток капитала». Затем в разделе «Фильтры» выберите «Бонус» и нажмите «Подтвердить», чтобы просмотреть информацию об использовании бонуса.

















1) Специально приглашенные пользователи могут принять участие, посетив страницу события для получения наград или нажав на всплывающие окна в приложении. 2) Участвуйте в событиях, таких как « Получите 10 000$ », чтобы получить награды в виде аирдропа позиции.

Примечание: для некоторых событий соответствие условиям оценивается ежедневно на основе пользовательских критериев. Если в день получения награды вы не соответствуете требованиям, вознаграждение может быть не предоставлено.









После успешного получения аирдропа позиции вы получите уведомление по электронной почте. Кредитное плечо, объем позиции и торговая пара не являются фиксированными – пожалуйста, ознакомьтесь с деталями, указанными в письме. В большинстве случаев направление позиции назначается случайным образом, однако в рамках события « Получите 10 000$ » пользователи могут выбрать направление самостоятельно.









После успешного получения позиции перейдите на страницу фьючерсной торговли, чтобы просмотреть позицию.









Вы можете увеличить аирдроп позиции для увеличения прибыли, установить ордера TP и SL или полностью закрыть позицию. После закрытия позиции можно вывести всю полученную прибыль, но оставшаяся маржа будет автоматически аннулирована и не может быть выведена или использована повторно.





Если ваша позиция принесет убыток (без дополнительной маржи), ваши максимальные потери ограничены суммой аирдропа; другие ваши активы остаются незатронутыми.













1) Ваучеры могут компенсировать только комиссии за торговлю фьючерсами; они не могут служить в качестве маржи и не подлежат выводу. Ваучеры с истекшим сроком действия автоматически аннулируются; 2) Ваучеры применяются автоматически при возникновении комиссий; ручной выбор не требуется; 3) Ваучеры имеют наивысший приоритет при вычете комиссии. Порядок вычета: ваучеры > бонусы > вычеты в MX; 4) Ваучер может быть использован только в том случае, если его стоимость покрывает полную сумму торговой комиссии. Частичные вычеты из торговой комиссии не поддерживаются. 5) Торговые комиссии, компенсированные ваучерами, не подлежат возврату.