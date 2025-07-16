GUNZ (GUN) – это блокчейн-экосистема 1 уровня, разработанная немецкой игровой студией Gunzilla Games и предназначенная для создания децентрализованной инфраструктуры для ААА-игр. Ее первая игра, Off TGUNZ (GUN) – это блокчейн-экосистема 1 уровня, разработанная немецкой игровой студией Gunzilla Games и предназначенная для создания децентрализованной инфраструктуры для ААА-игр. Ее первая игра, Off T
GUNZ открывает новые возможности для игрового блокчейн-пространства благодаря улучшенному пользовательскому опыту

16 июля 2025 г.MEXC
0m
GUNZ (GUN) – это блокчейн-экосистема 1 уровня, разработанная немецкой игровой студией Gunzilla Games и предназначенная для создания децентрализованной инфраструктуры для ААА-игр. Ее первая игра, Off The Grid (OTG), тематическая игра в стиле киберпанк жанра «королевская битва», уже вышла в ранний доступ на таких платформах, как PS5 и Xbox, ознаменовав собой значительный прорыв в выведении игр на блокчейне на консольный рынок.

1. История проекта


Современный игровой сектор Web3 сталкивается с двумя ключевыми проблемами: технология блокчейн еще не полностью интегрирована в игровой процесс уровня ААА, а в традиционных игровых системах Web2 игроки имеют только права на использование внутриигровых активов, в то время как закрытый характер виртуальных экономик сильно ограничивает вовлеченность сообщества и ликвидность активов.

Чтобы решить эти проблемы, GUNZ объединяет высококлассную разработку игр с технологией блокчейн и создает экосистему, в которой игроки действительно владеют своими внутриигровыми активами и могут конвертировать время игры в количественно измеримую цифровую ценность. Будучи платформой, созданной разработчиками игр для разработчиков игр, GUNZ избавляет студии от необходимости делать глубокие инвестиции в собственные архитектуры блокчейна. Вместо этого она предлагает решение с White Label и простые в интеграции SDK, позволяющие любой студии без проблем запустить экономическую модель, управляемую сообществом.

2. Основные характеристики


Революция во владении активами: В основе GUNZ лежит прорыв в области цифрового владения, игроки получают истинное право собственности на внутриигровые активы. Все предметы, скины и коллекционные предметы записываются ончейн, что позволяет пользователям свободно торговать и полностью контролировать свои цифровые активы. Это резко контрастирует с традиционными играми, где игроки просто «арендуют» внутриигровые предметы на ограниченных условиях.

Экономическая модель, управляемая игроками: GUNZ представляет экономику, в которой игроки зарабатывают и накапливают активы в процессе игры, которые затем можно обменять или взять в аренду. Таким образом, игровое время превращается в реальную ценность. Эта модель не только повышает вовлеченность игроков, но и способствует развитию процветающей экосистемы профессиональных игроков, создавая добродетельный цикл, в котором игра приносит ощутимую прибыль.

Безопасность и прозрачность: Все транзакции записываются ончейн, что обеспечивает полную прозрачность и возможность проследить историю владения и торговли. Это значительно снижает риск мошенничества. Игроки могут проверить дефицит и подлинность своих активов, обеспечивая честные и надежные транзакции.

Производительность класса ААА: Будучи блокчейном, специально созданным для игр, GUNZ обеспечивает высокую производительность и масштабируемость, поддерживая быстрые, безопасные и недорогие транзакции. На этапе тестирования Off The Grid (OTG) GUNZ успешно поддерживал более 900 000 ежедневных активных пользователей и миллионы транзакций, доказав свою способность работать с крупными игровыми экономиками.

3. Токеномика


3.1 Обзор токена


Имя токена: GUN
Общее предложение: 10 000 000 000 GUN
Первичное оборотное предложение: 16,05% (645 миллионов GUN)

3.2 Утилита токена


Токен GUN играет двуединую роль в экосистеме GUNZ. Как нативная валюта, он необходим для оплаты всей платы за газ транзакций и служит операционной основой для валидаторов NFT. Аппаратные валидаторы зарабатывают вознаграждения GUN за подтверждение транзакций, а с будущими обновлениями валидаторы NFT смогут зарабатывать вознаграждения в нескольких играх.

В игре GUN является основной валютой Off The Grid. Игроки используют GUN для торговли предметами NFT, покупки пользовательского снаряжения, оплаты ежемесячных подписок и боевых пропусков, а также для покрытия различных внутриигровых расходов, таких как декодирование HEX и комиссионные за перепродажу. По мере интеграции новых игр в экосистему GUNZ, возможности GUN будут расширяться благодаря модульной конструкции для поддержки различных игровых механик.

4. Как купить GUN на MEXC


В отличие от большинства проектов GameFi, Gunzilla Games придерживается подхода «сначала игра», а не «сначала токены» для расширения рынка. Off The Grid привлекает традиционных геймеров, предлагая право собственности на внутриигровые активы, а не полагаясь на сложные токеномики. Такая модель может привлечь более широкую традиционную игровую аудиторию и открыть новые возможности роста для игр на основе блокчейна. В условиях растущего распространения оборудования VR/AR и растущего спроса на захватывающие игры, GUNZ с ее ААА-графикой и децентрализованным владением активами может стать основой для внедрения игр на основе блокчейна в мейнстрим.

MEXC быстро распознала эту тенденцию и продолжает завоевывать доверие глобальных инвесторов благодаря низким комиссиям, сверхбыстрой торговле, широкому охвату активов и высокой ликвидности. Благодаря активной поддержке развивающихся проектов MEXC также стала платформой для инноваций с большим потенциалом.

MEXC – первая платформа, на которой доступнна торговля на споте и на фьючерсах GUN. Вы можете торговать GUN на MEXC с минимальными комиссиями, выполнив следующие шаги:

1）Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный веб-сайт.
2）В строке поиска введите GUN и выберите спотовую или фьючерсную торговую пару GUN.
3）Выберите тип ордера, введите сумму и цену и подтвердите сделку.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


