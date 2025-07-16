Узнайте в этой статье, что такое Telegram бот





Telegram, одно из ведущих социальных приложений в мире, может похвастаться более чем 800 миллионами пользователей и более чем 2,5 миллионами новых регистраций каждый день. Пользователи предпочитают Telegram многим другим вариантам из-за его безопасности и шифрования.





Telegram боты всегда были ключевой особенностью платформы: многие группы использовали сторонних ботов для автоматического управления, проверки и удаления спама.





До того, как Discord получил широкое распространение в блокчейн-проектах, ранние сообщества существовали в основном в Telegram. Во время предыдущего бычьего рынка проекты, особенно в секторе DeFi, в основном использовали Telegram для создания групп и общения с пользователями. Однако с появлением NFT и GameFi база пользователей постепенно сместилась в сторону Discord.





Telegram боты создаются и разрабатываются с использованием Telegram API и SDK. Они могут отвечать на пользовательские команды и ключевые слова в чатах Telegram.









Telegram также имеет встроенный некастодиальный кошелек, позволяющий пользователям приобретать токены непосредственно через платформу, используя свои банковские карты. Пользователи также могут получать, обменивать и отправлять токены на другие кошельки, а также приобретать продукты и услуги в Telegram.





Для пользователей, не использующих блокчейн, внедрение и использование кошельков всегда представляло собой серьезный барьер. Telegram устраняет это препятствие, предоставляя более удобный и легкодоступный опыт для своих 800 миллионов пользователей.













Unibot — это бот, который позволяет пользователям осуществлять торговлю DEX через Telegram.









Основатель: Джеймс Прествич, старший разработчик блокчейнов и предприниматель, который ранее основал кросс-чейн протокол Summa и участвовал в исследованиях и разработках Ethereum 2.0.





Партнерство: Uniswap предоставляет торговые услуги и интерфейсы данных; Flashbots предлагает оборонные технологии и решения MEV (максимальная извлекаемая ценность); CoinGecko предоставляет информацию, включая цену токена, ликвидность, объем торгов и многое другое.









В шесть раз быстрее, чем Uniswap.

Новым пользователям легче изучить и использовать.

Пользователи могут анализировать тенденции, выполнять проверки безопасности и проводить транзакции в рамках единого интерфейса.









Unibot выпустила собственный токен под названием UNIBOT с общим объемом 1 миллион токенов. 50% токенов были переданы владельцам предыдущей версии UNIBOT, 25% были выделены команде и разработчикам, 15% были выделены для маркетинговых целей и 10% были выделены для добычи ликвидности. При покупке и продаже взимается налог в размере 5%, а также налог в размере 1% за транзакции.





Текущая цена UNIBOT составляет $150,34 с пиком примерно в $200. Существует около 6 600 адресов хранения.









На данный момент, по данным Dune Analytics, рыночная капитализация токена UNIBOT составляет $150 миллионов с пиком около $210 миллионов.









Токен торгуется на Uniswap с текущей ликвидностью около $7,038 млн, при этом ликвидность налоговых поступлений составляет около $2,487 млн, что составляет 35,33%, как показано в оранжевой области на диаграмме ниже.













25% токенов выделено команде UNIBOT.

Комиссия за транзакции в размере 1% используется для выкупа и сжигания токенов UNIBOT.

Предоставление услуг копи-трейдинга, при которых пользователи должны платить определенное количество токенов UNIBOT, чтобы копировать стратегии и операции других трейдеров.

Предложение услуг лимитных ордеров DEX, при которых пользователи должны платить определенное количество токенов UNIBOT, чтобы установить целевые цены и автоматически выполнять транзакции при достижении цены.









По данным Dune Analytics, UniBot занимает около 84% доли рынка среди бот-проектов Telegram.









По данным официального сайта, общий объем торгов достиг $262 млн, что соответствует данным Dune Analytics. На данный момент было сгенерировано в общей сложности 402 000 транзакций на сумму 1 426,8 Ethereum, а проект заработал 6,854 миллиона долларов.









Ботом ежедневно пользуются примерно 1 700 – 2 000 пользователей, большинство из которых — вернувшиеся пользователи. Ежедневно совершается более 8 000 транзакций, в результате чего ежедневный доход составляет около $180 000.









На данный момент общее количество пользователей составляет 13 700, в среднем 2 000 пользователей в день, и каждый пользователь генерирует в среднем 29 транзакций. Из круговой диаграммы мы узнаем, что большинство пользователей совершают менее 5 транзакций, при этом 27,3% пользователей совершают только 1 транзакцию.













Примечание: Данные и диаграммы, используемые в этой статье, взяты со стороннего веб-сайта анализа данных Dune Analytics. Для получения дополнительных данных посетите веб-сайт и изучите его самостоятельно.





