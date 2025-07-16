Что такое NFT?





NFT – это тип токена с уникальным идентификатором и дополнительными параметрами, позволяющими хранить на нем определенную информацию. Уникальный идентификатор – это то, что делает токен невзаимозаменяемым. В качестве дополнительной информации могут выступать любые типы данных, например текст, изображения, аудио- и видеофайлы.





NFT буквально значит «невзаимозаменяемые токены» (non-fungible tokens), то есть токены, которые не подлежат взаимозаменяемости. В отличие от таких взаимозаменяемых токенов, как Bitcoin и Ethereum, каждый NFT является уникальным и неповторимым.









1.1 Однородность : Как следует из названия, взаимозаменяемые токены однородны и могут торговаться на биржах (CEX или DEX). С другой стороны, каждый NFT отличается от других и может торговаться только на торговых площадках NFT.





1.2 Взаимозаменяемость : Взаимозаменяемые токены являются взаимозаменяемыми, в то время как NFT не являются взаимозаменяемыми. Например, если у нас с вами есть по одному BTC, мы можем обменяться нашими BTC, и разницы не будет. Однако если у нас с вами есть NFT BAYC, мы не сможем их обменять, поскольку их стоимость, редкость, идентификаторы токенов и визуальные характеристики не эквивалентны.





1.3 Делимость : взаимозаменяемые токены можно делить. Например, если цена одного BTC слишком высока для меня, я могу купить 0,1 BTC. Однако NFT не могут быть разделены. Если я не могу позволить себе NFT, то, как правило, я не могу купить 0,1 NFT. (Примечание: Деление NFT на части будет рассмотрено позже).





1.4 Ликвидность : Очевидно, что делимость взаимозаменяемых токенов облегчает торговлю, что приводит к повышению ликвидности и облегчает покупку и продажу. NFT, будучи неделимыми, обладают сравнительно более низкой ликвидностью, и их, как правило, сложнее сразу продать.









Самые ранние NFT можно отнести к 2012 году, когда в сети Bitcoin были созданы Colored Coins (Цветные Монеты). Colored Coins был экспериментальным проектом, направленным на изучение концепции неплатежеспособных токенов.





В 2014 году нью-йоркский художник Кевин Маккой сминтил на блокчейне первый NFT под названием "Quantum". Он считается первым в мире NFT. Хотя это один из самых ранних, с технической точки зрения он не является самым старым из сохранившихся NFT.





В 2015 году в сети Ethereum был создан проект NFT Etheria. Это был виртуальный мир, в котором игроки могли владеть землей и строить на ней здания, получая за это вознаграждение.





В 2017 году были выпущены такие проекты, как CryptoPunks, Mooncats и CryptoKitties, ставшие уже широко известными. Также в этом году появился и получил широкое распространение протокол ERC-721. CryptoKitties стал первым проектом, использующим протокол ERC-721.





В августе 2020 года NBA Top Shot приобрела массовую популярность, и менее чем за полгода объем торгов по ней превысил 460 млн. долл.





В 2021 году NFT пережили полномасштабный взрыв популярности. Работа цифрового художника Beeple "Everydays: The First 5000 Days" была продана на аукционе за ошеломляющую сумму 69,34 млн. долл. Вслед за ним свои собственные NFT-проекты на различных NFT-платформах выпустили такие знаменитости и художники из разных областей, как Сион Латиф Уильямсон, Такаши Мураками, Снуп Догг, Эминем, генеральный директор Twitter Джек Дорси, Эдвард Сноуден, Пэрис Хилтон и многие другие.





В апреле 2021 года был запущен проект Bored Ape Yacht Club (BAYC), а позже команда представила проекты Bored Ape Kennel Club (BAKC) и Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Менее чем за год цена на Bored Ape Yacht Club выросла до 150 ETH, закрепив за ним позицию одного из лучших проектов NFT.





В 2021 году были запущены такие blue-chip проекты – как Cool Cats, Doodles и другие.





В 2022 году были запущены такие проекты, как Azuki, Moonbirds и Goblintown.wtf (Goblintown). В дальнейшем рынок NFT начал охлаждаться, перейдя в медвежий рынок.









На сегодняшний день основными протокольными стандартами, относящимися к NFT, являются ERC-721, ERC-1155 и ERC-998.





NFT-проект CryptoPunks был построен на производной от ERC-20 еще до появления протокола ERC-721. В результате он остается одним из самых самобытных NFT в этой области.









ERC-721 – самый ранний стандартный протокол NFT, характеризующийся тем, что каждый токен имеет свой смарт-контракт. На основе ERC-721 впоследствии был разработан протокол ERC-721A, позволяющий осуществлять пакетную чеканку сразу нескольких NFT. Это означает, что стоимость майнинга одного NFT или нескольких NFT относительно одинакова, что позволяет снизить стоимость газа. Примером проекта, использующего протокол ERC-721A, является Azuki.









ERC-1155 можно рассматривать как комбинацию ERC-721 и ERC-20. Он позволяет одному смарт-контракту управлять несколькими типами токенов. Кроме того, он позволяет устранить некоторые ограничения, присущие ERC-721, например, повышенное потребление газа.





ERC-1155 обладает высокой эффективностью, особенно когда речь идет о пакетных переводах. Например, он может перевести 10 NFT за одну транзакцию, в то время как ERC-721 потребует 10 отдельных транзакций для перевода 10 NFT.









ERC-998 поддерживает композитные невзаимозаменяемые токены, что позволяет использовать любой NFT в связке с другими NFT или взаимозаменяемыми токенами. ERC-998 может включать в себя несколько стандартов протоколов ERC-721 и ERC-20 в рамках одного токена.









В зависимости от платформы, на которой они создаются, NFT обладают многочисленными преимуществами для создателей, продавцов и покупателей контента. При использовании NFT на Ethereum смарт-контракты автоматизированы, что означает, что код смарт-контракта не может быть изменен после его добавления в блокчейн. Кроме того, после выполнения стандартов и верификации транзакций они не могут быть изменены. Это обеспечивает безопасность и уверенность как для создателей, так и для покупателей.





Для художников и создателей контента технология блокчейн и NFT предоставляют уникальную возможность монетизировать свои товары и творения. Например, художникам больше не нужно полагаться на галереи или аукционные дома для продажи своих работ. Они могут напрямую продавать свои творения потребителям в виде NFT, что позволяет им оставлять себе большую часть прибыли.





Для коллекционеров NFT позволяют доказать право собственности в цифровом мире. До изобретения NFT было сложно доказать право собственности или подлинность цифровых произведений искусства или предметов коллекционирования. С помощью NFT инвесторы получают реальное право собственности на приобретаемые ими нефункционирующие токены. Когда цифровые активы токенизируются, это создает ценность, поскольку их подлинность и право собственности могут быть доказаны, что позволяет многократно использовать их в торговле.









Любой рынок несет в себе риски, и хотя рынок NFT для цифрового искусства и коллекционных предметов быстро развивается, это не гарантирует вечной безопасности инвестиций. Инвестиции в NFT, как и любые другие инвестиции, сопряжены с уникальными рисками, особенно если учесть, что NFT все еще являются относительно новой концепцией. В частности, у новичков в криптовалютном пространстве может не хватить опыта для точной оценки эффективности NFT. При инвестировании в виртуальные активы NFT необходимо учитывать и снижать такие риски, как волатильность развивающихся рынков, отсутствие ликвидности и возможность мошеннических действий.





На оценку стоимости NFT в значительной степени влияют такие факторы, как аутентичность, креативность, восприятие владельцами и покупателями. В настоящее время цены на NFT определяются спросом, а не фундаментальными, технологическими или экономическими показателями. Многие связанные с ними компании могут показаться перспективными на фондовом рынке, однако в настоящее время метавселенная и NFT не имеют существенных доходов и прибылей. Соответствующие инициативы в области метавселенной пока находятся на ранних стадиях, а затраты на исследования и разработки еще не успели полностью сформироваться в масштабируемую форму.













Инвестиции в токены, связанные с концепциями NFT, включают в себя токены, которые сами по себе не являются NFT, а скорее являются собственными управляющими или полезными токенами различных проектов (приложений) NFT или токенами, которые обеспечивают базовую инфраструктуру для NFT, например токены публичного блокчейна.





В настоящее время существует не менее 100 различных концептуальных токенов NFT, а общая рыночная капитализация 100 крупнейших токенов NFT на таких площадках, как Coingecko, составляет 24,8 млрд. долл. Пользователи, заинтересованные в участии, могут посетить раздел популярных токенов NFT на таких биржах, как MEXC, чтобы выбрать соответствующие токены для торговли.









Прямая покупка отдельных активов NFT на первичном или вторичном рынке, таких как крипто-произведения искусства, предметы коллекционирования, игровые предметы, виртуальные земли и др. Десять лучших проектов NFT в рейтинге в основном сосредоточены в таких областях, как криптоколлекции, игры и виртуальные земли. Вы можете участвовать в аукционах первичного рынка по продаже крупных коллекционных предметов искусства или выбирать понравившиеся проекты и собирать отдельные предметы на вторичных торговых площадках, таких как OpenSea. Однако для участия в торгах необходимо иметь кошелек, соответствующие блокчейн-токены и аккаунт на платформе для официального проведения операций.





Важно отметить, что инвестирование в отдельные активы NFT требует от инвестора определенного уровня художественной оценки и суждения о художественной ценности. Кроме того, необходимо оценить и измерить различные параметры, такие как основа блокчейна, дефицитность, время существования, график выпуска и т.д. Таким образом, данный подход в большей степени отражает форму распознавания личности и социальных признаков, что делает его более подходящим для пользователей, испытывающих неподдельный интерес к коллекционированию и привязанность к нему.









Помимо перечисленных выше способов, выпуск собственных NFT также является одним из способов получения дохода. Важно подчеркнуть, что если вы планируете майнить собственные NFT, вы можете загрузить свои файлы на платформы для майнинга NFT, такие как OpenSea, Rarible и другие, а затем майнить и выпускать их. В настоящее время NFT поддерживают различные форматы файлов, включая визуальные форматы JPG, PNG и GIF, аудиоформаты MP3 и 3D-форматы GLB. Подготовьте файлы заранее, подключите свой кошелек к платформе и следуйте подсказкам для загрузки файлов. Задайте количество NFT, описание произведения, процент роялти и другую информацию для достижения цели.













Как уже отмечалось, цены на некоторые NFT достигли столь высокого уровня, что не позволяют многим людям получить доступ к наиболее популярным и востребованным произведениям искусства. Продавцы, желающие продать NFT, также сталкиваются с проблемой поиска покупателей, готовых заплатить запрашиваемую цену в короткие сроки, что приводит к недостатку ликвидности NFT.





Целью фрагментации NFT является решение проблем с ликвидностью за счет того, что NFT становятся делимыми, что делает торговлю ими более удобной. Это позволяет инвесторам с меньшим капиталом владеть долей уникальных и дорогостоящих NFT.





Фрагментированные части NFT считаются взаимозаменяемыми. Поскольку они взаимозаменяемы, пользователи могут торговать этими фрагментированными токенами NFT на децентрализованных биржах (DEX) по аналогии с торговлей взаимозаменяемыми токенами.









Фрагментация NFT демонстрирует интеграцию механизмов DeFi с NFT. По мере развития DeFi появились проекты, направленные на изучение синергии между NFT и продуктами DeFi, например Uniswap V3.





Uniswap V3 успешно интегрировал NFT в пространство DeFi, повысив эффективность использования капитала, сократив проскальзывания в торговле и увеличив комиссионный доход.









В августе 2021 года была введена программа Loot. Loot - это ограниченная серия NFT, состоящая из случайно генерируемых фраз, каждая из которых представляет собой определенный тип снаряжения. Впоследствии вокруг Loot сформировалось сообщество, занимающееся разработкой сопутствующих производных, призванных дополнить и расширить недостающие аспекты метавселенной Loot. К ним относятся Adventure Gold (AGLD), карты, питомцы, песни, гильдии и многое другое.





Эти NFT рассматриваются как составные компоненты, которые могут служить частями более крупных образований, подобно кирпичикам LEGO, доступным для создания и инноваций.







