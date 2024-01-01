Покупка SHIB () с помощью bankcard

Покупка SHIB с помощью bankcard на MEXC - это безопасный и удобный способ входа в мир криптовалют. В этом пошаговом руководстве мы расскажем вам о процессе покупки SHIB с помощью вашего аккаунта bankcard.