Что такое фьючерс W?

Фьючерсы W - это контракты на покупку или продажу W на будущую дату.

Фьючерс W - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты W, и фактический расчет W (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы W часто используются для хеджирования от изменений цены самого W. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы W, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.