Что такое фьючерс TURBO?

Фьючерсы TURBO - это контракты на покупку или продажу TURBO на будущую дату.

Фьючерс TURBO - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты TURBO, и фактический расчет TURBO (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы TURBO часто используются для хеджирования от изменений цены самого TURBO. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы TURBO, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.