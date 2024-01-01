Что такое фьючерс TOKEN?

Фьючерсы TOKEN - это контракты на покупку или продажу TOKEN на будущую дату.

Фьючерс TOKEN - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты TOKEN, и фактический расчет TOKEN (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы TOKEN часто используются для хеджирования от изменений цены самого TOKEN. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы TOKEN, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.