Что такое фьючерс SILLY?

Фьючерсы SILLY - это контракты на покупку или продажу SILLY на будущую дату.

Фьючерс SILLY - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты SILLY, и фактический расчет SILLY (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы SILLY часто используются для хеджирования от изменений цены самого SILLY. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы SILLY, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.