Что такое фьючерс OM?

Фьючерсы OM - это контракты на покупку или продажу OM на будущую дату.

Фьючерс OM - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты OM, и фактический расчет OM (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы OM часто используются для хеджирования от изменений цены самого OM. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы OM, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.