Что такое фьючерс JASMY?

Фьючерсы JASMY - это контракты на покупку или продажу JASMY на будущую дату.

Фьючерс JASMY - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты JASMY, и фактический расчет JASMY (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы JASMY часто используются для хеджирования от изменений цены самого JASMY. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы JASMY, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.