Что такое фьючерс FTM?

Фьючерсы FTM - это контракты на покупку или продажу FTM на будущую дату.

Фьючерс FTM - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты FTM, и фактический расчет FTM (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы FTM часто используются для хеджирования от изменений цены самого FTM. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы FTM, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.