Что такое фьючерс DGB?

Фьючерсы DGB - это контракты на покупку или продажу DGB на будущую дату.

Фьючерс DGB - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты DGB, и фактический расчет DGB (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы DGB часто используются для хеджирования от изменений цены самого DGB. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы DGB, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.