Что такое фьючерс CHZ?

Фьючерсы CHZ - это контракты на покупку или продажу CHZ на будущую дату.

Фьючерс CHZ - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты CHZ, и фактический расчет CHZ (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы CHZ часто используются для хеджирования от изменений цены самого CHZ. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы CHZ, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.