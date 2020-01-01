Tokenomie pentru ZMINE (ZMN) Descoperă informații cheie despre ZMINE (ZMN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

ZMINE is a cryptocurrency mining ICO project. It has a unique business model which it is named ""We rent your graphic card (WRYGC)"". The model has run successfully for a year. There are approximately ten thousand GPUs from hundreds of customer in company's facilities. The company make a contract with customer for borrowing GPUs. After that, every half month, the benefit, after electricity cost deducted, will be divided 50:50 between the company and customers. The company will manage all other hardware and facilities and take card of all other cost. It is different from cloud mining because customer own their real graphic cards not just hashing power. Moreover, all of founders have developer background they have invested and mainly focused on R&D in order to optimize the profit not solely the size of mining farm. In term of technology, there are various of advantages, for example coin mining switching, fast GPUs deployment, customize mining hardware, and GPUs overclock profiling. The fund from ICO will be spent to support the real requirements from customers and existing business. 1. Customer don't have advance knowledge about GPUs and mining technology. Therefore, we would purchase large batch of GPUs for cheaper price and suitable mining spec. 2. They would like to invest in mining, however large batch of GPUs and mining equipment could take 1-2 months to be transported. We book and prepare all of those in advance by the fund. Then, it will be ready in very short period. 3. Customer would like to trade their GPUs. ZMINE will developed GPUs market which customer could bid and offer their own GPU comfortably. ZMINE token have been listed in the number one Thailand cryptocurrency exchange, https://bx.in.th, within couple weeks after the sale period being end. After listing, the price has maintained nearly twofold the ICO price. The 24 hours trading value has swung from $110,000 USD to $800,000 USD. These facts could be verified the quality of ZMINE team and trust from customer. Pagină de internet oficială: https://www.zmine.com/ Carte albă: https://www.zmine.com/ZMINE_WHITEPAPER_EN.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru ZMINE (ZMN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZMINE (ZMN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 637.19K $ 637.19K $ 637.19K Ofertă totală: $ 40.98M $ 40.98M $ 40.98M Ofertă aflată în circulație: $ 40.98M $ 40.98M $ 40.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 637.19K $ 637.19K $ 637.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.175995 $ 0.175995 $ 0.175995 Minim dintotdeauna: $ 0.00024583 $ 0.00024583 $ 0.00024583 Preț curent: $ 0.01553478 $ 0.01553478 $ 0.01553478 Află mai mult despre prețul tokenului ZMINE (ZMN)

Tokenomie pentru ZMINE (ZMN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZMINE (ZMN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZMN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZMN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZMN, explorează prețul în direct al tokenului ZMN!

Predicție de preț pentru ZMN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZMN? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZMN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

