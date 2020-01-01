Tokenomie pentru Zeusshield (ZSC)
Informații despre Zeusshield (ZSC)
Zeusshield System is Blockchain AI insurance solution. We use blockchain to apply the trust management into the insurance servcies, and thus building up a a new insurance ecosystem with the provision of precision marketing and intelligent insurance claims.
Tokenomie și analiză de preț pentru Zeusshield (ZSC)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zeusshield (ZSC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Zeusshield (ZSC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Zeusshield (ZSC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri ZSC care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri ZSC care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
