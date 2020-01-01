Explorează tokenomia pentru Zclassic (ZCL) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului ZCL, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Zclassic (ZCL) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului ZCL, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Zclassic (ZCL) Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders' reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder's Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder's-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise. Pagină de internet oficială: https://zclassic.org/ Tokenomie și analiză de preț pentru Zclassic (ZCL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zclassic (ZCL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 50.89K $ 50.89K $ 50.89K Ofertă totală: $ 11.46M $ 11.46M $ 11.46M Ofertă aflată în circulație: $ 9.29M $ 9.29M $ 9.29M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 62.81K $ 62.81K $ 62.81K Maxim dintotdeauna: $ 230.95 $ 230.95 $ 230.95 Minim dintotdeauna: $ 0.00536518 $ 0.00536518 $ 0.00536518 Preț curent: $ 0.00547919 $ 0.00547919 $ 0.00547919 Află mai mult despre prețul tokenului Zclassic (ZCL) Tokenomie pentru Zclassic (ZCL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zclassic (ZCL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZCL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZCL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZCL, explorează prețul în direct al tokenului ZCL! Predicție de preț pentru ZCL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZCL? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.