Informații despre Zap (ZAP) Zap's objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: 1. Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. 2. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. 3. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it. Pagină de internet oficială: https://zap.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Zap (ZAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zap (ZAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Ofertă totală: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Ofertă aflată în circulație: $ 460.00M $ 460.00M $ 460.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Maxim dintotdeauna: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0022772 $ 0.0022772 $ 0.0022772 Află mai mult despre prețul tokenului Zap (ZAP)

Tokenomie pentru Zap (ZAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zap (ZAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZAP, explorează prețul în direct al tokenului ZAP!

Predicție de preț pentru ZAP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZAP? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZAP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZAP!

