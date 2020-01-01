Tokenomie pentru Yod Agent (YOD) Descoperă informații cheie despre Yod Agent (YOD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Yod Agent (YOD) Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet. Pagină de internet oficială: https://yodagent.com/ Carte albă: https://yodagent.com/docs

Tokenomie și analiză de preț pentru Yod Agent (YOD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Yod Agent (YOD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.46K $ 15.46K $ 15.46K Ofertă totală: $ 899.34M $ 899.34M $ 899.34M Ofertă aflată în circulație: $ 899.34M $ 899.34M $ 899.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.46K $ 15.46K $ 15.46K Maxim dintotdeauna: $ 0.00394946 $ 0.00394946 $ 0.00394946 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Yod Agent (YOD)

Tokenomie pentru Yod Agent (YOD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Yod Agent (YOD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YOD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YOD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YOD, explorează prețul în direct al tokenului YOD!

Predicție de preț pentru YOD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YOD? Pagina noastră de predicție de preț pentru YOD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul YOD!

