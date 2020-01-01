Tokenomie pentru ynETH MAX (YNETHX) Descoperă informații cheie despre ynETH MAX (YNETHX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ynETH MAX (YNETHX) ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO's. Pagină de internet oficială: https://yieldnest.finance Carte albă: https://docs.yieldnest.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru ynETH MAX (YNETHX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ynETH MAX (YNETHX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.54M $ 27.54M $ 27.54M Ofertă totală: $ 6.50K $ 6.50K $ 6.50K Ofertă aflată în circulație: $ 6.50K $ 6.50K $ 6.50K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.54M $ 27.54M $ 27.54M Maxim dintotdeauna: $ 5,182.23 $ 5,182.23 $ 5,182.23 Minim dintotdeauna: $ 1,029.64 $ 1,029.64 $ 1,029.64 Preț curent: $ 4,234.47 $ 4,234.47 $ 4,234.47 Află mai mult despre prețul tokenului ynETH MAX (YNETHX)

Tokenomie pentru ynETH MAX (YNETHX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ynETH MAX (YNETHX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YNETHX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YNETHX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YNETHX, explorează prețul în direct al tokenului YNETHX!

Predicție de preț pentru YNETHX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YNETHX? Pagina noastră de predicție de preț pentru YNETHX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

