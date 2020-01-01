Tokenomie pentru YieldMachine by Virtuals (YMACH)
At YieldMachine, we believe crypto trading should be as intuitive as having a conversation. By integrating a powerful AI-driven advisory and execution platform, we’re building the future of wealth management where your wallet works for you. Imagine a Bloomberg terminal for crypto that caters to everyone—from the curious newcomer to the seasoned trader. With YieldMachine, you simply type and chat with your AI crypto advisor about your goals. Whether you want steady yield, portfolio diversification, or speculative growth, our platform executes it autonomously, securely, and seamlessly.
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru YieldMachine by Virtuals (YMACH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Înțelegerea tokenomiei pentru YieldMachine by Virtuals (YMACH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri YMACH care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri YMACH care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru YMACH, explorează prețul în direct al tokenului YMACH!
