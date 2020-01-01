Tokenomie pentru Yield Optimizer BTC (YOBTC) Descoperă informații cheie despre Yield Optimizer BTC (YOBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Yield Optimizer BTC (YOBTC) Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time. Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time. Pagină de internet oficială: https://yo.xyz Carte albă: https://yo.xyz/whitepaper Cumpără YOBTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Yield Optimizer BTC (YOBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Yield Optimizer BTC (YOBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 602.99K $ 602.99K $ 602.99K Ofertă totală: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Ofertă aflată în circulație: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 602.99K $ 602.99K $ 602.99K Maxim dintotdeauna: $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 Minim dintotdeauna: $ 86,670 $ 86,670 $ 86,670 Preț curent: $ 110,313 $ 110,313 $ 110,313 Află mai mult despre prețul tokenului Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Tokenomie pentru Yield Optimizer BTC (YOBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Yield Optimizer BTC (YOBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YOBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YOBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YOBTC, explorează prețul în direct al tokenului YOBTC!

Predicție de preț pentru YOBTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YOBTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru YOBTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul YOBTC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!