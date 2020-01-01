Tokenomie pentru YETI (YETI) Descoperă informații cheie despre YETI (YETI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre YETI (YETI) YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture. Pagină de internet oficială: https://yetidegen.com/ Cumpără YETI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru YETI (YETI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru YETI (YETI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Ofertă totală: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ofertă aflată în circulație: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Maxim dintotdeauna: $ 0.02256791 $ 0.02256791 $ 0.02256791 Minim dintotdeauna: $ 0.00505683 $ 0.00505683 $ 0.00505683 Preț curent: $ 0.00649169 $ 0.00649169 $ 0.00649169 Află mai mult despre prețul tokenului YETI (YETI)

Tokenomie pentru YETI (YETI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru YETI (YETI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YETI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YETI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YETI, explorează prețul în direct al tokenului YETI!

Predicție de preț pentru YETI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YETI? Pagina noastră de predicție de preț pentru YETI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul YETI!

