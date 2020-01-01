Tokenomie pentru Yeet (YEET) Descoperă informații cheie despre Yeet (YEET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Yeet (YEET)
Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products:

1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing

2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro

3) Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users

$YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet's products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.

Pagină de internet oficială: https://www.yeetit.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru Yeet (YEET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Yeet (YEET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 638.43M $ 638.43M $ 638.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Maxim dintotdeauna: $ 0.02429735 $ 0.02429735 $ 0.02429735 Minim dintotdeauna: $ 0.00161123 $ 0.00161123 $ 0.00161123 Preț curent: $ 0.00291324 $ 0.00291324 $ 0.00291324 Află mai mult despre prețul tokenului Yeet (YEET)

Tokenomie pentru Yeet (YEET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Yeet (YEET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YEET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YEET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YEET, explorează prețul în direct al tokenului YEET!

