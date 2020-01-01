Explorează tokenomia pentru Y8U (Y8U) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului Y8U, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Y8U (Y8U) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului Y8U, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Y8U (Y8U) Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners. Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners. Pagină de internet oficială: https://y8u.ai Carte albă: https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf Tokenomie și analiză de preț pentru Y8U (Y8U) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Y8U (Y8U), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 567.06K $ 567.06K $ 567.06K Ofertă totală: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M Ofertă aflată în circulație: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 567.06K $ 567.06K $ 567.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.111159 $ 0.111159 $ 0.111159 Minim dintotdeauna: $ 0.00110598 $ 0.00110598 $ 0.00110598 Preț curent: $ 0.00193469 $ 0.00193469 $ 0.00193469 Tokenomie pentru Y8U (Y8U): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Y8U (Y8U) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri Y8U care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri Y8U care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.