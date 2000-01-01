Tokenomie pentru XSwap Protocol (XSP) Descoperă informații cheie despre XSwap Protocol (XSP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XSwap Protocol (XSP) XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum's ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin's technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain. Pagină de internet oficială: https://xspswap.finance

Tokenomie și analiză de preț pentru XSwap Protocol (XSP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XSwap Protocol (XSP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Ofertă totală: $ 13.00B $ 13.00B $ 13.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.01451122 $ 0.01451122 $ 0.01451122 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00057669 $ 0.00057669 $ 0.00057669 Află mai mult despre prețul tokenului XSwap Protocol (XSP)

Tokenomie pentru XSwap Protocol (XSP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XSwap Protocol (XSP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XSP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XSP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XSP, explorează prețul în direct al tokenului XSP!

