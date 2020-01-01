Tokenomie pentru xPACK (XPACK) Descoperă informații cheie despre xPACK (XPACK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre xPACK (XPACK) HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services. Pagină de internet oficială: https://www.hashpack.app/ Carte albă: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1

Tokenomie și analiză de preț pentru xPACK (XPACK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru xPACK (XPACK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Ofertă totală: $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M Ofertă aflată în circulație: $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.02555685 $ 0.02555685 $ 0.02555685 Minim dintotdeauna: $ 0.02251504 $ 0.02251504 $ 0.02251504 Preț curent: $ 0.02511667 $ 0.02511667 $ 0.02511667 Află mai mult despre prețul tokenului xPACK (XPACK)

Tokenomie pentru xPACK (XPACK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru xPACK (XPACK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XPACK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XPACK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XPACK, explorează prețul în direct al tokenului XPACK!

