Informații despre xCREDI (XCREDI) Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem. Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem. Pagină de internet oficială: https://credefi.io Carte albă: https://credefi.gitbook.io/credefi Cumpără XCREDI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru xCREDI (XCREDI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru xCREDI (XCREDI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 306.83K $ 306.83K $ 306.83K Ofertă totală: $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M Ofertă aflată în circulație: $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 306.83K $ 306.83K $ 306.83K Maxim dintotdeauna: $ 0.143297 $ 0.143297 $ 0.143297 Minim dintotdeauna: $ 0.01628149 $ 0.01628149 $ 0.01628149 Preț curent: $ 0.0191968 $ 0.0191968 $ 0.0191968 Află mai mult despre prețul tokenului xCREDI (XCREDI)

Tokenomie pentru xCREDI (XCREDI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru xCREDI (XCREDI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XCREDI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XCREDI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XCREDI, explorează prețul în direct al tokenului XCREDI!

