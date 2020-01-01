Tokenomie pentru Wrapped HLP (WHLP) Descoperă informații cheie despre Wrapped HLP (WHLP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped HLP (WHLP) Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP's yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM. Pagină de internet oficială: https://www.loopingcollective.org/wrapped-hlp

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped HLP (WHLP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped HLP (WHLP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.18M $ 7.18M $ 7.18M Ofertă totală: $ 7.07M $ 7.07M $ 7.07M Ofertă aflată în circulație: $ 7.07M $ 7.07M $ 7.07M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.18M $ 7.18M $ 7.18M Maxim dintotdeauna: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 Minim dintotdeauna: $ 0.915753 $ 0.915753 $ 0.915753 Preț curent: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped HLP (WHLP)

Tokenomie pentru Wrapped HLP (WHLP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped HLP (WHLP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WHLP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WHLP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WHLP, explorează prețul în direct al tokenului WHLP!

