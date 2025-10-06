Informații privind prețul pentru Wrapped HLP (WHLP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Minim 24 h $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Maxim 24 h $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Maxim dintotdeauna $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Cel mai mic preț $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Modificare de preț (1 oră) +0.10% Modificare de preț (1 zi) -0.20% Modificare de preț (7 zile) +0.19% Modificare de preț (7 zile) +0.19%

Prețul în timp real pentru Wrapped HLP (WHLP) este $1.022. În ultimele 24 de ore, tokenul WHLP a fost tranzacționat între un minim de $ 1.012 și un maxim de $ 1.029, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WHLP este $ 1.048, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.915753.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WHLP s-a modificat cu +0.10% în decursul ultimei ore, cu -0.20% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped HLP (WHLP)

Capitalizare de piață $ 6.89M$ 6.89M $ 6.89M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.89M$ 6.89M $ 6.89M Ofertă află în circulație 6.76M 6.76M 6.76M Ofertă totală 6,757,880.464043 6,757,880.464043 6,757,880.464043

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped HLP este $ 6.89M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WHLP este 6.76M, cu o ofertă totală de 6757880.464043. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.89M.