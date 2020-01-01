Tokenomie pentru WOWswap (WOW) Descoperă informații cheie despre WOWswap (WOW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WOWswap (WOW) WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders. WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders. Pagină de internet oficială: https://wowswap.io/ Cumpără WOW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WOWswap (WOW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WOWswap (WOW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.10K $ 19.10K $ 19.10K Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 656.67K $ 656.67K $ 656.67K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 29.08K $ 29.08K $ 29.08K Maxim dintotdeauna: $ 70.0 $ 70.0 $ 70.0 Minim dintotdeauna: $ 0.01135594 $ 0.01135594 $ 0.01135594 Preț curent: $ 0.02908139 $ 0.02908139 $ 0.02908139 Află mai mult despre prețul tokenului WOWswap (WOW)

Tokenomie pentru WOWswap (WOW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WOWswap (WOW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WOW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WOW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WOW, explorează prețul în direct al tokenului WOW!

Predicție de preț pentru WOW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WOW? Pagina noastră de predicție de preț pentru WOW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WOW!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!