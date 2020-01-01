Tokenomie pentru Wizard Cat (WIZARD) Descoperă informații cheie despre Wizard Cat (WIZARD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wizard Cat (WIZARD) In the enchanted world of Cryptonia, The Wizard Cat was no ordinary feline. Armed with a magical staff and an ancient spellbook, this mystical cat cast a viral spell on TikTok, capturing the hearts of millions overnight. Born from its viral fame, the "Wizard Cat" meme coin emerged, infused with the cat's magical power. Holders of the coin are not just investors—they're apprentices in the art of cryptic magic, wielding a piece of The Wizard Cat's legendary sorcery. Now, with every transaction, a touch of magic spreads across the digital realm, building a community of wizards ready to turn the crypto world into their playground of enchantment. Pagină de internet oficială: https://thewizardcat.com/ Cumpără WIZARD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wizard Cat (WIZARD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wizard Cat (WIZARD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.05K $ 13.05K $ 13.05K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.05K $ 13.05K $ 13.05K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Wizard Cat (WIZARD)

Tokenomie pentru Wizard Cat (WIZARD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wizard Cat (WIZARD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WIZARD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WIZARD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WIZARD, explorează prețul în direct al tokenului WIZARD!

Predicție de preț pentru WIZARD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WIZARD? Pagina noastră de predicție de preț pentru WIZARD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WIZARD!

