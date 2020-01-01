Tokenomie pentru Winter Arc (WINTER) Descoperă informații cheie despre Winter Arc (WINTER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Winter Arc (WINTER) Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Pagină de internet oficială: https://winterarcsol.com/ Cumpără WINTER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Winter Arc (WINTER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Winter Arc (WINTER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 882.28K $ 882.28K $ 882.28K Ofertă totală: $ 972.40M $ 972.40M $ 972.40M Ofertă aflată în circulație: $ 972.40M $ 972.40M $ 972.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 882.28K $ 882.28K $ 882.28K Maxim dintotdeauna: $ 0.02920174 $ 0.02920174 $ 0.02920174 Minim dintotdeauna: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 Preț curent: $ 0.00090313 $ 0.00090313 $ 0.00090313 Află mai mult despre prețul tokenului Winter Arc (WINTER)

Tokenomie pentru Winter Arc (WINTER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Winter Arc (WINTER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WINTER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WINTER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WINTER, explorează prețul în direct al tokenului WINTER!

Predicție de preț pentru WINTER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WINTER? Pagina noastră de predicție de preț pentru WINTER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WINTER!

