Tokenomie pentru Whispy (WHISPY) Descoperă informații cheie despre Whispy (WHISPY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Whispy (WHISPY) The project appears to revolve around a meme token named $WHISPY. This token embodies the essence of those who have faced financial losses ("rekt") on the Solana blockchain. $WHISPY is conceptualized as a spirit that has amassed all the pain from these losses and manifests once every ten years to distribute profits back to the affected individuals. It is portrayed as a harbinger of significant profits, symbolizing a chance for redemption and profit return for those who have previously suffered financial setbacks in the crypto market. This creates a narrative that ties the token's value and significance to the recovery and eventual profit of its holders. Pagină de internet oficială: https://whispyboo.com/ Cumpără WHISPY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Whispy (WHISPY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Whispy (WHISPY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Ofertă totală: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M Ofertă aflată în circulație: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.00167062 $ 0.00167062 $ 0.00167062 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Whispy (WHISPY)

Tokenomie pentru Whispy (WHISPY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Whispy (WHISPY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WHISPY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WHISPY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WHISPY, explorează prețul în direct al tokenului WHISPY!

Predicție de preț pentru WHISPY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WHISPY? Pagina noastră de predicție de preț pentru WHISPY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WHISPY!

