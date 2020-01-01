Tokenomie pentru When he still (WHENHE) Descoperă informații cheie despre When he still (WHENHE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre When he still (WHENHE) The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. Pagină de internet oficială: https://whenhestill.com/ Cumpără WHENHE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru When he still (WHENHE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru When he still (WHENHE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.93K $ 26.93K $ 26.93K Ofertă totală: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Ofertă aflată în circulație: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 26.93K $ 26.93K $ 26.93K Maxim dintotdeauna: $ 0.00109695 $ 0.00109695 $ 0.00109695 Minim dintotdeauna: $ 0.00002571 $ 0.00002571 $ 0.00002571 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului When he still (WHENHE)

Tokenomie pentru When he still (WHENHE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru When he still (WHENHE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WHENHE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WHENHE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WHENHE, explorează prețul în direct al tokenului WHENHE!

