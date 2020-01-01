Explorează tokenomia pentru what if (IF) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului IF, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru what if (IF) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului IF, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru what if (IF) Descoperă informații cheie despre what if (IF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Informații despre what if (IF) What if? What if anything? What if 1 Billion MC? It is community driven with a super strong group of members. Many things are being planned for the long term success of the project. It is our mission and goal to make this one of the top memes in the space. We are growing as a community and have several people onboard that are well versed in various areas. As we advance we will reaching out to different marketers and exchanges. Pagină de internet oficială: https://whatifsol.net/ Tokenomie și analiză de preț pentru what if (IF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru what if (IF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.21K Ofertă totală: $ 997.77M Ofertă aflată în circulație: $ 997.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.21K Maxim dintotdeauna: $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului what if (IF) Tokenomie pentru what if (IF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru what if (IF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IF, explorează prețul în direct al tokenului IF! Predicție de preț pentru IF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IF? Pagina noastră de predicție de preț pentru IF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IF! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.